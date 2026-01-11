Segunda quincena: cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en las últimas semanas de enero 2026 Varios municipios de la Provincia tendrán días no laborables por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, una información clave para organizar trabajo, descanso y vacaciones. Por + Seguir en







Conocer los feriados es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.

Segunda quincena de enero 2026: este periodo genera muchas consultas porque, aunque no hay feriados nacionales, sí existen días no laborables locales que dependen de cada municipio. ¿Cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en estas fechas?

En la segunda parte del primer mes del año, la ciudad porteña no tiene días libres generales, pero varios municipios suman días no laborables locales que pueden marcar la diferencia para quienes residen o trabajan allí. Planificar con esta información evita confusiones y permite aprovechar mejor el mes.

Conocerlos es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.

Feriado Qué feriados tiene Buenos Aires en la segunda quincena de enero 2026 Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero

Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional

Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional

Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional

Salto: 25 de enero – Fiesta patronal

Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional

Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional Localidades con celebraciones en enero

Juan José Paso (Pehuajó): 3 de enero – Aniversario fundacional

El Dorado (Leandro N. Alem): 6 de enero – Aniversario fundacional

Tres Picos (Tornquist): 7 de enero – Aniversario fundacional

Atalaya (Magdalena): 10 de enero – Aniversario fundacional

Ranchos (General Paz): 15 de enero – Aniversario fundacional

Sierra de la Ventana (Tornquist): 17 de enero – Aniversario fundacional

Felipe Solá (Puán): 20 de enero – Aniversario fundacional

Carhué (Adolfo Alsina): 21 de enero – Aniversario fundacional Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio