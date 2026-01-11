Segunda quincena de enero 2026: este periodo genera muchas consultas porque, aunque no hay feriados nacionales, sí existen días no laborables locales que dependen de cada municipio. ¿Cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en estas fechas?
Varios municipios de la Provincia tendrán días no laborables por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, una información clave para organizar trabajo, descanso y vacaciones.
En la segunda parte del primer mes del año, la ciudad porteña no tiene días libres generales, pero varios municipios suman días no laborables locales que pueden marcar la diferencia para quienes residen o trabajan allí. Planificar con esta información evita confusiones y permite aprovechar mejor el mes.
Conocerlos es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.
Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero
Localidades con celebraciones en enero