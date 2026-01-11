11 de enero de 2026 Inicio
Segunda quincena: cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en las últimas semanas de enero 2026

Varios municipios de la Provincia tendrán días no laborables por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, una información clave para organizar trabajo, descanso y vacaciones.

Por
Conocer los feriados es clave para organizar trabajo

Conocer los feriados es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.

Segunda quincena de enero 2026: este periodo genera muchas consultas porque, aunque no hay feriados nacionales, sí existen días no laborables locales que dependen de cada municipio. ¿Cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en estas fechas?

Este lunes 20 de enero hay un feriado especial en una localidad de la provincia de Buenos Aires que conforma un fin de semana largo. Se trata de Felipe Solá, que se encuentra en el partido de Puán. 
En la segunda parte del primer mes del año, la ciudad porteña no tiene días libres generales, pero varios municipios suman días no laborables locales que pueden marcar la diferencia para quienes residen o trabajan allí. Planificar con esta información evita confusiones y permite aprovechar mejor el mes.

Conocerlos es clave para organizar trabajo, descanso o escapadas cortas.

Feriado

Qué feriados tiene Buenos Aires en la segunda quincena de enero 2026

Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero

  • Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional
  • Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional
  • Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional
  • Salto: 25 de enero – Fiesta patronal
  • Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional
  • Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional

Localidades con celebraciones en enero

  • Juan José Paso (Pehuajó): 3 de enero – Aniversario fundacional
  • El Dorado (Leandro N. Alem): 6 de enero – Aniversario fundacional
  • Tres Picos (Tornquist): 7 de enero – Aniversario fundacional
  • Atalaya (Magdalena): 10 de enero – Aniversario fundacional
  • Ranchos (General Paz): 15 de enero – Aniversario fundacional
  • Sierra de la Ventana (Tornquist): 17 de enero – Aniversario fundacional
  • Felipe Solá (Puán): 20 de enero – Aniversario fundacional
  • Carhué (Adolfo Alsina): 21 de enero – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
