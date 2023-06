Sebastián Wainraich sobre su relación con Dalia Gutmann: "Con el amor no alcanza, pero sin amor no hay nada"

"Primero tiene que haber amor, con el amor no alcanza tampoco. Sin amor no hay nada", afirmó en "El Viaje con Diego Iglesias"

Al mismo tiempo contó que cada vez que va a verla al teatro se pone nervioso, "por ejemplo digo que no se olvide la letra, que le vaya bien y ahí entiendo lo que deben pasar a los familiares conmigo cuando me van a ver a mí", analizó el conductor.

También destacó que "hay algo peligroso también en la pareja" porque "ese compañerismo es una amistad y hay algo de parentesco". "Está todo puesto en una persona es un montón y hasta e injusto para esa ella porque es tu pareja es tu novia, es tu amante, tu amiga, tu compañera, es tu familiar, porque sea una familia es tu socia", agregó.

"Cómo hacemos no sé, muchas veces no nos soportamos, no nos aguantamos, somos dos personas independientes y eso está buenísimo", admitió. Sin embargo afirmó que los dos "queremos lo mejor para el otro". "En las cosas macro de la vida, estamos de acuerdo", concluyó.

