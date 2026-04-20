20 de abril de 2026 Inicio
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La condena de Felipe Pettinato: por qué fue declarado culpable y los motivos por los que no irá a prisión

El Tribunal consideró que hubo negligencia sin intención de matar y aplicó el mínimo de la pena. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 encuadraron el hecho como “incendio culposo seguido de muerte”.

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La condena de Felipe Pettinato: por qué fue declarado culpable y las razones por las que no irá a prisión

La condena de Felipe Pettinato: por qué fue declarado culpable y las razones por las que no irá a prisión

Felipe Pettinato, hijo del conductor y músico Roberto Pettinato, fue condenado este lunes a 3 años de prisión en suspenso por la muerte de Melchor Rodrigo. Para el tribunal, el joven de 32 años no tuvo intención de provocar la muerte del neurólogo, pero sí una conducta imprudente que terminó en tragedia.

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso
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Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 encuadraron el hecho como “incendio culposo seguido de muerte”. En términos legales, esto implica que el acusado generó el riesgo que derivó en el incendio por negligencia o descuido, sin buscar ese desenlace. La diferencia con figuras más graves, como el estrago doloso que reclamaba la querella, es clave: en ese caso se requiere que el imputado haya actuado con conocimiento del peligro o con intención.

El fallo se apoyó en peritajes y testimonios que ubicaron el origen del fuego en una fuente de llama abierta dentro del departamento. Las pruebas descartaron una falla eléctrica y apuntaron a una manipulación imprudente de un elemento inflamable, lo que terminó por desatar el incendio fatal.

Sobre esa base, el tribunal fijó una pena de tres años de prisión, el mínimo previsto para este tipo de delito. Ese punto no es menor: en el sistema penal argentino, las condenas de hasta tres años pueden ser de ejecución condicional. Es decir, no implican necesariamente el cumplimiento efectivo en una cárcel.

En ese escenario, la eventualidad de que Pettinato no vaya a prisión se explica por la baja escala penal aplicada, producto de la calificación culposa. Así, el veredicto marca un límite claro: hubo responsabilidad penal por una conducta negligente, pero no un accionar deliberado. Esa diferencia jurídica es la que, en definitiva, explica tanto la condena como la posibilidad de que no implique prisión efectiva.

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