20 de abril de 2026 Inicio
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Lola Berthet criticó la nueva Ley de Discapacidad del Gobierno: "El objetivo es que la gente se muera"

La actriz cuestionó la iniciativa impulsada por la administración de La Libertad Avanza, después de que fuera girada al Congreso. "Es un retroceso histórico", advirtió.

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Lola Berthet cuestionó el proyecto.

La actriz Lola Berthet cargó contra el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso con el que la administración libertaria busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no aplica pese a que fue aprobada por el Parlamento.

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En diálogo con De Una, por C5N, Berthet cuestionó la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei: "La palabra 'crueldad' ya queda chica. Nos veníamos movilizando para que Caputo le dé la plata a Lugones para que se pague Incluir Salud y PAMI, que deben desde octubre. Es un retroceso histórico que no se puede creer. El proyecto lo mandó Lugones y también fue firmado por Milei y Adorni".

Lola Berthet
Lola Berthet cuestionó la iniciativa del Gobierno.

Lola Berthet cuestionó la iniciativa del Gobierno.

"El objetivo es que la gente con discapacidad se muera, que no tenga dignidad ni derechos. La estructura de una familia, cuando hay una persona con discapacidad, es enorme porque es un andamio entre la escuela, las terapias y el transporte. Estamos hablando de los derechos de las personas para que tengan una vida digna y se desarrollen", aseveró.

En tal sentido, criticó la postura de la administración libertaria. "Para este Gobierno, una persona con discapacidad no produce. Si este proyecto avanza, nos hunde a todos. No tiene ni que tratarse, el rechazo tiene que ser absoluto", marcó.

Eliminación de beneficios: la nueva Ley de Discapacidad del Gobierno

Por su parte, el periodista David Cayón detalló en De Una el contenido del proyecto: "Cambia absolutamente todo. Retoma el concepto de invalidez laboral, lo que se había cambiado por el concepto de una pensión de invalidez y no sólo para trabajar. También elimina el beneficio a los que tienen trabajo formal, es decir que una persona inválida no puede acceder a este beneficio, que es el 70% de una jubilación mínima".

"También elimina los beneficios que tienen las empresas de contratar a personas con discapacidad. El punto fundamental es que elimina virtualmente el nomenclador, que se trata del piso mínimo de prestaciones que tienen que brindar, por lo que genera que la negociación sea por obra social o prepaga. Todo esto de la mano de un reempadronamiento", añadió.

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