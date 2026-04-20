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Esta serie argentina llegó a HBO Max y se ve en apenas media hora: cómo se llama

La produccion no busca competir por duración, sino por impacto. En media hora, construye un universo completo y deja abierta la puerta a una animación nacional con más presencia en el streaming global.

Una serie argentina animada llegó a HBO Max y se ve en apenas media hora.

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Esta serie argentina llegó a HBO Max y se ve en apenas media hora: una nueva producción animada desembarcó la plataforma de Warner y está llamando la atención por algo poco habitual, ¿cómo se llama?

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos.
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Se trata de una miniserie intensa, visualmente potente y pensada para el consumo rápido, pero con una historia profunda detrás. Además, apuesta por una estética animada con fuerte influencia del cine de acción y la animación adulta internacional. Con escenas dinámicas, contrastes marcados y secuencias de combate coreografiadas, se acerca a referentes como propuestas animadas de estilo épico y experimental.

El relato fue creado por el animador Daniel Duche, con más de 20 años de experiencia en la industria, y producida en el país por estudios locales con proyección global.

La huella del oro

Sinopsis de La huella del oro, la serie argentina que llegó a HBO Max

La serie sigue a Fafner, un mercenario que llega a una ciudad en conflicto, atravesada por fuerzas opuestas y un pasado que vuelve constantemente. En medio de combates, persecuciones y escenarios hostiles, el protagonista no solo busca una recompensa, sino también reconstruir su propio relato.

Lo particular es que la narración avanza casi sin diálogos tradicionales: la historia se cuenta a través de imágenes, música y una voz en off que guía el relato.

La huella del oro

Tráiler de La huella del oro

Embed - La Huella Del Oro | Tráiler Oficial | HBO Max

Reparto de La huella del oro

Reparto y voces principales

  • Mario Castañeda – voz en off principal (narrador de la historia)

Equipo creativo destacado (clave del proyecto)

  • Daniel Duche – creador y director (animador con trayectoria en estudios internacionales como Disney, Cartoon Network y MTV)
  • Producción: Puño Robot y Enzo Russo Films
  • Proyecto desarrollado para Adult Swim / HBO Max
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