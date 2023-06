Santi Maratea: "Les agarró miedo de que me meta en política"

Maratea expresó que quienes lo cuestionan por el lado de 'quedarse con plata' de las colectas y acuñadoron el apodo "Santi Manotea' es simplemente una forma de ataque fácil contra su figura: "Ahora siempre que me quieren bardear recurren a eso. Me recuerda a cuando a los 7 años me decían 'Santi Marateta', siento que están en el mismo nivel de madurez".

También explicó que gracias a "pasar la gorra", terminología que usa para pedirle a sus seguidores si quieren o no aportar dinero para que el influencer gaste en sí mismo, pudo comprarse su primer auto. "Yo no se si alguna de las colectas, al cien te aseguro que no, si alguna colecta no la hice con ganas, pero la hice porque me iba ayudar después de hacerla. A la gente a la que se la ayudó le da exactamente lo mismo".

Pero también entiende que no puede ligar su economía solo a las colectas ya que "no podés vivir de eso, no puedo proyectar una vida sin saber cuánta plata me va a entrar". Sobre todo cuando señala que muchas veces la plata que juntó para él la gasta de una manera muy rápida.

Sin embargo, el actor unió la historia del trabajo de sus padres con el rol que cumple ahora, con el que se volvió más conocido y a través del cual puede ayudar a los demás.

Tanto su madre como su padre realizaban couching a los empleados de seguridad que transportaban camiones de dinero, con muchísimos dólares dentro. Maratea cree que algo de esas charlas que escuchaba de chico le quedó: "Si tuviese una intención con la plata que sobra, bueno lo hablo en terapia, no es para accionar ahí".

Su exposición, las colectas y la política

Santiago Maratea en El Viaje 2.png

"Para mi no hay nada más abundante que pagar impuestos, todos. Creo en la abundancia, como si también la abundancia creyese en mí", señaló Maratea. Además, añadió que se deben pagar estos impuestos en pos de lo que se quiera construir como proyecto de país.

Ante su crecimiento en cuanto a exposición y al ganar cada vez más seguidores que apoyan sus causas y piensan como él, en un principio se lo empezó a etiquetar como "antipolítico": "Les agarró miedo, para mi les agarró miedo en un momento. De que me meta en política, o de lo que estoy haciendo afecte de alguna manera los discursos instalados por diferentes partidos en la política", explicó.

"Mi trabajo es llevar la plata de un lado a otro, mi vida no tiene ese número de plata, yo solamente lo manejo", aclaró el influencer, su único trabajo es transportar el dinero y puntualizó que "manejar dos millones de dólares es lo mismo que dos millones de limones, no importa".

Al seleccionar el objeto que lo iba a representar, el influencer tomó el FunkoPop del personaje "El Joker", lo que despertó la pregunta del periodista acerca de si se cruzó con algunos personajes malos en su vida: "A un cura malo".

Santiago Maratea en El Viaje 3.png

De chico, detalló, un cura intentó abusar de él, en momentos en los que "mi vieja se obsesionó con la Iglesia". "Hace poco empecé a pensar en contar quién es este tipo, ya que está vivo", afirmó.

"En su momento había una cosa muy intensa liderada por mi vieja, para hacer todas las denuncias posibles contra ese tipo", sentenció el influencer, pero la burocracias de las denuncias dentro de la institución complicaban que se llegara a una resolución.

Antes de sacarlo del colegio, la Iglesia le pagó un viaje por Europa. "Me acuerdo que conocí al padre de otro chico, que tuvo una historia más heavy con esta persona, que me hizo mal", señaló.

Maratea también contó que Jorge Bergoglio llegó a hablar con él vía e-mail, pero para ese momento ya no quiso seguir con el tema de la denuncia. "No se porque todavía no hablé, la verdad no me da miedo, es más, lo tengo muy laburado", finalizó.

—¿Cómo definirías el viaje de Santi Maratea hasta hoy?

—Muy épico, de muy chico yo tenía la obsesión de que algún día iba a salir de la mierda, cuando no estuviera rodeado de adultos. La verdad que me pasaron diferentes cosas que te hacen creer lo contrario. El laburo de desvictimizarse, digamos, es laburo ya llegar al lugar de "para no soy ninguna víctima", esa era mi postura para los abusos, era muy buena pero para protegerme. Muchas veces me encerraba en el baño por horas y pensaba: "Algún día voy a ser muy feliz y estar donde quiero estar".