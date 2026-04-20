Cuáles son las localidades que tendrán feriado el jueves 23 de abril en 2026

- Estas jornadas se establecen para conmemorar hitos históricos locales o celebrar al santo patrono de la comunidad.
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La medida rige exclusivamente para los distritos de Tres Arroyos y Marcos Paz, en el territorio bonaerense.
El día no laborable aplica para la administración pública municipal, el Poder Judicial y las instituciones educativas de todos los niveles.
Las sucursales bancarias de estas ciudades no brindarán atención al público, retomando sus actividades el lunes siguiente.
Con la proximidad del jueves 23 de abril de 2026, diversas comunidades de la provincia de Buenos Aires se preparan para una jornada de celebración y descanso. A diferencia de los Feriados nacionales que rigen para todo el territorio, esta fecha se caracteriza por ser un feriado administrativo local que afecta a municipios y localidades específicas.