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Cuáles son las localidades que tendrán feriado el jueves 23 de abril en 2026

La celebración permite a los habitantes de estas zonas un respiro en la semana, impactando directamente en el funcionamiento de las dependencias municipales.

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Serán muchos los beneficiados con este Feriado extra el próximo jueves

Serán muchos los beneficiados con este Feriado extra el próximo jueves

  • Estas jornadas se establecen para conmemorar hitos históricos locales o celebrar al santo patrono de la comunidad.

  • La medida rige exclusivamente para los distritos de Tres Arroyos y Marcos Paz, en el territorio bonaerense.

  • El día no laborable aplica para la administración pública municipal, el Poder Judicial y las instituciones educativas de todos los niveles.

  • Las sucursales bancarias de estas ciudades no brindarán atención al público, retomando sus actividades el lunes siguiente.

Con la proximidad del jueves 23 de abril de 2026, diversas comunidades de la provincia de Buenos Aires se preparan para una jornada de celebración y descanso. A diferencia de los Feriados nacionales que rigen para todo el territorio, esta fecha se caracteriza por ser un feriado administrativo local que afecta a municipios y localidades específicas.

24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.
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El motivo principal de estos asuetos suele estar vinculado a los aniversarios fundacionales o a las fiestas patronales.Para el turismo regional, estas fechas representan una oportunidad dorada, ya que muchas de estas localidades organizan eventos que atraen a visitantes de ciudades vecinas.

Qué localidades tienen feriado el jueves 23 de abril en 2026

-calendario feriados almanaque sobre mesa

El jueves 23 de abril de 2026 ha sido declarado asueto administrativo en las localidades de Tres Arroyos y Marcos Paz. Estas fechas, que suelen coincidir con aniversarios fundacionales o festividades de carácter religioso y patronal, impactarán en el funcionamiento de las dependencias públicas, el sistema educativo y la actividad bancaria local, brindando a los vecinos la posibilidad de disfrutar de un fin de semana prolongado de tres días.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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