El funcionario debe saldar deudas por u$s270.000 en noviembre a cuatro acreedoras a las que recurrió para otras transacciones inmobiliarias. La causa por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , puso en venta su departamento en La Plata por u$s95.000 en el medio de una investigación por enriquecimiento ilícito y a siete meses de tener que saldar una deuda de u$s270.000 a cuatro acreedoras.

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Adorni, hasta el momento, declaró cuatro propiedades : su departamento de cuarto ambientes en Parque Chacabuco, una casa en Exaltación de la Cruz, un semipiso en Caballito y el departamento en la capital bonaerense en la calle 48, entre 6 y 7.

En la esquina de 48 y 6 hubo durante las últimas semanas clases públicas abiertas , convocadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Antes de que termine noviembre, el funcionario debe saldar las deudas que contrajo con las dos jubiladas a las que les compró su propiedad en Caballito y con dos policías que le prestaron u$s100.000 con el respaldo de una hipoteca sobre su propiedad en Parque Chacabuco. Las cuatro mujeres ya declararon en Comodoro Py en el marco de la investigación por corrupción.

La propiedad en venta tiene tres ambientes que ocupan 98 metros cuadrados y está en el cuarto piso del edificio con vista al frente. Se trata de una construcción con 50 años de antigüedad , pero "se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad", según la publicación de la venta.

Tomando de referencia el monto total, cada metro cuadrado se vende por casi u$s970. Además de los tres dormitorios, cuenta con un baño principal completo, que incluye bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales más pequeños, de los cuales uno tiene ducha.

Manuel Adorni La Plata depto en venta El anuncio de la venta del departamento en La Plata de Manuel Adorni.

En su declaración jurada del 2024, Adorni informó que obtuvo este departamento como una "donación", que sería herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también consignó que la propiedad era suya en un 100%.

La causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.

La periodista confirmó que el funcionario está formalmente imputado por decisión del juez. "Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo, y aclaró que ese fue el disparador de la decisión.