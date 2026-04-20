Muerte y misterio de un profesor brasileño en el centro de la Ciudad: figuraba como NN en el hospital Ramos Mejía Danilo Neves Pereira había acordado un encuentro con una persona llamada Ulises, a quien conoció en una aplicación de citas, en un departamento de Avenida de Mayo al 700. Por + Seguir en







Danilo Neves Pereira era buscado desde el martes 14 cuando un amigo denunció su desaparición.

Un profesor de nacionalidad brasileña fue encontrado muerto una semana después que se denunciara su desaparición hace casi una semana. Se trata de Danilo Neves Pereira, quien había acordado un encuentro con un hombre en un departamento en el centro porteño, donde fue visto por última vez.

Si bien hay mucha incertidumbre de lo que sucedió, fuentes de la investigación explicaron que el profesor que vivía en Buenos Aires desde fines de septiembre de 2025 ingresó descompensado al hospital Ramos Mejía como NN el pasado 14 de abril, mismo día que se denunció su desaparición. Al día siguiente falleció en dicho centro de salud, pero recién este lunes se logró confirmar su identidad.

De acuerdo a lo que trascendió, Neves Pereira se había comunicado con un amigo para avisarle y compartirle su ubicación, que estaba en un departamento 112, quinto piso en un edificio ubicado en la avenida de Mayo al 700, lugar donde había acordado una cita con un joven, de nacionalidad chilena, llamado Ulises, al que había conocido por una aplicación de citas.

“Hasta ahora la Justicia no ha pedido las cámaras de seguridad, pero probablemente lo haga en las próximas ya que hay cámaras de seguridad que pueden registrar el momento en que Danilo llega a este departamento y cómo si se va solo o con alguien”, explicó la periodista de C5N en De Una, Mariela López Brown quien está en la puerta del lugar donde fue visto por última vez la víctima.

danilo p Un amigo del profesor, la última persona con la que contactó la víctima contó que Neves Pereira le había enviado un mensaje e incluso lo había llamado a las 4:04 del ese día, pero como estaba durmiendo no lo escuchó y recién vio el mensaje cuando se despertó.

Como Neves Pereira ya no contestó los llamados posteriores, otro amigo suyo radicó la correspondiente denuncia por averiguación de paradero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17. Quién era Danilo Neves Preira Danilo Neves Pereira era oriundo de Goiás, Brasil, era profesor de inglés desde hace 17 años y trabajó durante más de una década en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás (UFG). También participó en programas de intercambio en Estados Unidos y en el mundo artístico se presentaba como la drag queen "Zelda, La Reina". En 2025, publicó su primera colección de cuentos en 2025. Pese a que tenía residencia en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada, vivía en Buenos Aires desde hace seis meses. Tenía previsto defender su tesis en las próximas semanas.