20 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei recibió una distinción en una universidad de Israel: "No podemos convivir con determinadas culturas"

Tal cual estaba previsto, el Presidente recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan. "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", expresó durante su discurso. También celebró el triunfo de Boca sobre River.

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Javier Milei fue distinguido por la Universidad de Bar-Ilan en Israel.

Javier Milei fue distinguido por la Universidad de Bar-Ilan en Israel.

IG: barilanuniversity

En el marco de su viaje por Israel, el presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan. Al agradecer la distinción, defendió la postura israelí en el conflicto en Medio Oriente y remarcó que "no podemos convivir con determinadas culturas". "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", subrayó durante su exposición, en la que también celebró el triunfo de Boca sobre River.

Nicolás Márquez, coautor de Milei: La revolución que no vieron venir.
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El mandatario repasó las ideas centrales de su próximo libro académico, y valoró las reformas estructurales que diseñó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado.

Tampoco perdió oportunidad de cuestionar al periodismo y criticar a Carlos Marx, al que tildó de "satánico". Como contrapartida, sostuvo que la Torá fue un antídoto contra las ideas de izquierda.

Milei se hizo un espacio para hacer referencia al triunfo de Boca Juniors sobre River Plate, cuando vio que un estudiante de la universidad vestía una camiseta xeneize. "Tengo un ministro hincha de River que se queja [por Pablo Quirno], pero bueno alguna vez toca", indicó.

Javier Milei Universidad Bar-Ilan Israel honoris causa Karina Milei 20 abril 2026
Javier Milei se refiri&oacute; al conflicto en Medio Oriente: "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar".

Javier Milei se refirió al conflicto en Medio Oriente: "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar".

El Presidente llegó al auditorio de la prestigiosa universidad israelí con una fuerte custodia de seguridad y acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador Axel Wahnish.

Argentina es el único país de América Latina que explicita su respaldo a Trump y Netanyahu, y Milei será el único mandatario de la región que llegará a Jerusalén para ratificar su compromiso personal e ideológico con Israel.

La agenda del día para el libertario continúa con un encuentro a las 15:30 (hora local, 9:30 argentina) con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le entregará una Medalla de Honor por su posición de respaldo permanente al estado israelí.

La jornada de Milei terminará en Yeshiva Hebron, la más importante academia talmúdica de Israel. Allí el presidente hará una disertación y recibirá una medalla que le entregarán los rabinos.

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