20 de abril de 2026 Inicio
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Esta multa relacionada a la VTV puede superar el millón de pesos: ¿de qué se trata?

Además del impacto en el bolsillo, la falta de verificación también puede generar complicaciones administrativas, como la retención del vehículo o impedimentos para circular con normalidad

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La medida se formalizó con el Decreto 139/2026

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Gobierno de Buenos Aires
  • La VTV es obligatoria en 2026 y los controles viales se intensificaron en rutas y accesos.
  • Circular sin la verificación vigente implica multas muy altas y riesgos para la seguridad.
  • Las sanciones van aproximadamente de $568.800 a $1.896.000 según el caso.
  • No tener la VTV al día también puede complicar trámites como transferencias o renovación de licencia.

Durante el inicio de 2026, las autoridades reforzaron los controles en rutas y accesos con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En este contexto, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se mantiene como un requisito clave para circular de manera legal. No contar con este trámite al día en la provincia de Buenos Aires implica no solo un riesgo para la seguridad, sino también la posibilidad de enfrentar sanciones económicas importantes.

Este cambio se realizó para optimizar el funcionamiento del sistema.
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Las multas por circular sin la oblea vigente o el certificado correspondiente alcanzan montos elevados. Según la gravedad de la falta y si existe reincidencia, las penalidades pueden ir desde $542.100 hasta $1.807.000. Este esquema busca desalentar el incumplimiento y asegurar que los vehículos en circulación cumplan con las condiciones técnicas necesarias.

VTV
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

A esto se suman posibles complicaciones administrativas, ya que acumular infracciones puede dificultar trámites como la transferencia del vehículo o la renovación de la licencia. Por eso, mantener la documentación al día —incluyendo VTV, seguro, licencia y patente— resulta fundamental para evitar inconvenientes y circular sin problemas.

A cuánto llega la multa por tener la VTV vencida en 2026

En abril de 2026, circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida en la provincia de Buenos Aires implica enfrentar sanciones económicas elevadas, tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que se ubica en $1.896. A partir de este ajuste, las multas por esta infracción oscilan entre $568.800 y $1.896.000, dependiendo de la gravedad del caso y de si el conductor cuenta con antecedentes por faltas similares.

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Más allá del impacto económico, la falta de la VTV vigente también puede generar trabas administrativas importantes. El sistema provincial vincula las infracciones con distintos trámites, por lo que tener deudas puede impedir gestiones como la renovación de la licencia o la transferencia del vehículo. En este contexto, mantener la verificación al día no solo evita sanciones, sino que asegura que el auto cumpla con las condiciones necesarias para circular de forma segura.

Cuándo debés hacer la VTV en 2026

En 2026, el calendario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se organiza según la terminación de la patente para distribuir la demanda a lo largo del año: los vehículos terminados en 2 verifican en febrero, en 3 en marzo, en 4 en abril, en 5 en mayo, en 6 en junio, en 7 en julio, en 8 en agosto, en 9 en septiembre, en 0 en octubre y en 1 en noviembre; mientras que diciembre y enero quedan reservados para quienes tengan el trámite pendiente o no hayan podido cumplir en el mes asignado.

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