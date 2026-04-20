Qué fue de la vida del "Beto" Acosta: el jugador que la rompió en San Lorenzo Su presente sigue ligado al deporte desde otro rol. Sus objetivos actualmente están enfocados en la formación y en transmitir su experiencia. + Seguir en







Beto Acosta en su etapa como futbolista de San Lorenzo. Google

Un delantero histórico del fútbol argentino mantiene su vínculo con el deporte tras su retiro.





Su trayectoria incluye pasos destacados por clubes locales e internacionales, además de la Selección.





En la actualidad, se desempeña en un rol dirigencial y en la formación de jóvenes futbolistas.





Explicó por qué descartó la posibilidad de iniciar una carrera como entrenador. Hablar de Alberto Federico Acosta es remitir a uno de los goleadores más recordados del fútbol argentino. Su nombre quedó muy ligado a San Lorenzo de Almagro, donde dejó una fuerte huella a lo largo de distintas etapas. Su carrera no se limitó al ámbito local, ya que también tuvo pasos importantes por el exterior, lo que amplió su reconocimiento internacional. Además, formó parte de la Selección Argentina, con la que logró títulos importantes que consolidaron su trayectoria.

A lo largo de los años, su perfil de delantero se mantuvo vigente, incluso sobre el final de su carrera. Esa capacidad goleadora lo convirtió en un jugador admirado por distintas generaciones de hinchas. Luego de su retiro, decidió continuar ligado al fútbol desde otro lugar, alejándose del rol dentro del campo de juego pero manteniendo su influencia en el deporte que marcó su vida.

Beto Acosta Redes sociales Qué es de la vida del "Beto" Acosta En la actualidad, Acosta ocupa el cargo de director deportivo en Real Pilar, institución que compite en la Primera B Metropolitana. Su llegada al club estuvo vinculada a la relación previa con su presidente, César Mansilla, quien lo convocó para sumarse al proyecto.

El exdelantero destacó un momento personal que marcó su vínculo con la institución: “Me hizo cumplir uno de los grandes sueños en el fútbol, que fue jugar al fútbol con mi hijo… Volví a ponerme los cortos a los 41 años y jugamos cinco o seis partidos oficiales con mi hijo y fue la cosa más maravillosa que me pasó”.

Además de su función como dirigente, desarrolla una academia de formación en el mismo predio, donde trabaja con jóvenes futbolistas. En ese espacio, busca transmitir no solo cuestiones técnicas, sino también valores vinculados al deporte. “Hoy me siento realizado, feliz porque no le enseñamos solo a patear una pelota, sino valores como el compañerismo”, afirmó.

Su presente refleja una continuidad dentro del fútbol desde un enfoque formativo y organizativo, alejado de la competencia profesional pero con un rol activo en el crecimiento de nuevas generaciones. Beto Acosta Redes sociales Por qué no eligió ser entrenador "Beto" Acosta A pesar de su extensa experiencia, descartó la posibilidad de convertirse en director técnico. Según explicó, no es un camino que le interese ni en el que se sienta preparado. “No me gusta ser entrenador”, comentó. Durante su carrera, compartió equipo con figuras como Diego Maradona en exhibiciones de showbol y con Néstor Gorosito, con quien formó una dupla recordada tanto en San Lorenzo como en otros clubes. También repasó su identificación con los equipos en los que jugó, aunque remarcó un vínculo especial con el club de Boedo. A lo largo de su trayectoria, vistió camisetas en Argentina, Europa, Asia y Chile.