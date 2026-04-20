20 de abril de 2026 Inicio
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Femicidio en San Francisco Solano: quién es Brian Lestra, el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Brian Leandro Lestra, un hombre con problemas de consumo y antecedentes de violencia, es el principal sospechoso del femicidio de Gisele Roucco. La justicia difundió su imagen para dar con su paradero.

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Femicidio en Solano: quién es el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Femicidio en Solano: quién es el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

La Justicia difundió la imagen y el nombre del hombre acusado de matar a su pareja y enterrarla en su domicilio en la localidad de San Francisco Solano. Se trata de Brian Leandro Lestra, de 31 años, que se encuentra prófugo y es intensamente buscado tras el asesinato de Gisele Alejandra Roucco, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado por su hijo de 12 años.

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Según fuentes oficiales de la investigación, Lestra se encontraba en situación de calle y con problemas de consumo. Conoció a Gisele hace poco más de tres meses, momento en que ella decidió invitarlo a convivir en su hogar.

Los vecinos ya habían alertado sobre la dinámica de la pareja, denunciando constantes gritos, peleas y la presencia de personas ajenas a la propiedad en horarios inusuales.

El testimonio del hijo de Gisele es la pieza clave que terminó de cercar a Lestra. El niño de 12 años fue a la casa de su madre y el hombre le dijo que estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, volvió en busca de su madre y el sospechoso le lanzó una frase macabra: "No vas a volver a verla". Poco después de esa declaración, el hombre desapareció de la zona.

Embed - C5N on Instagram: " FEMICIDIO EN SAN FRANCISCO SOLANO: LA TÍA DE LA VÍCTIMA EXPLICÓ CÓMO HALLARON EL CUERPO Claudia dialogó con la prensa y explicó cómo encontraron el cuerpo de la mujer. El sospechoso se encuentra prófugo y la familia no sabe nada de él desde el 3 de abril. "Mi mamá y mi sobrino vinieron, clavaron un palo y sintieron algo. El vecino los ayudó a sacarla"."
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Luego de que Lestra escapara, el hijo de la víctima notó tierra removida en el patio de la vivienda. Allí se encontró el cuerpo de su madre, a quien el niño reconoció por un tatuaje en un brazo que sobresalía del suelo.

La autopsia confirmó que Gisele fue asesinada de múltiples puñaladas. Ante esa situación, las autoridades intensificaron la búsqueda de Lestra solicitando que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

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