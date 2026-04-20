20 de abril de 2026 Inicio
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Absolvieron al exmarido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a dos jóvenes que confundió con motochorros

Juan Ignacio Buzali, estaba acusado por intento de homicidio. La fiscalía y la querella habían pedido entre 6 y 8 años de prisión. Para la Justicia fue un “delito culposo de lesiones leves”.

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Elhecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2021 cuando Carolina Píparo denuncióhaber sido víctima de un robo

El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2021 cuando Carolina Píparo denunció haber sido víctima de un robo

La Justicia absolvió a Juan Ignacio Buzali, el exmarido de Carolina Píparo, que estaba acusado de haber atropellado a dos jóvenes en la ciudad bonaerense de La Plata en un hecho ocurrido el 1 de enero de 2021.

Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México.
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Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, la maniobra que realizó Buzali aquella madrugada fue un delito culposo de lesiones leves. Además, fue declarado no culpable ya que el delito prescribió debido al tiempo transcurrido desde el episodio. Los magistrados no analizaron el fondo de la cuestión, recalificaron y dieron por prescripta la causa.

El hombre de 52 años estaba siendo acusado por tentativa de homicidio y lesiones graves contra dos jóvenes motociclistas, a quienes atropelló por confundirlos con motochorros cuando estaba con pareja, la actual directora del Banco Nación (BNA).

carolina piparo esposo+

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, había pedido ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel.

“Se cambió la calificación legal tentativa de homicidio culposo a lesiones leves. Entonces el tribunal consideró que no había dolo y que fue un accidente. La acción penal quedó extinta por el paso del tiempo, ya que prescribió en abril del 2025″, explicó a diálogo con TN y agregó: “Esto no lo tuvo en cuenta el tribunal. Hubo juicios más cortos y este lo demoraron. Parece que todo se dio a propósito para generar esto”. Al mismo tiempo, anticipó que recurrirá el fallo del tribunal en Casación.

Cuál es el hecho por el que Juan Ignacio Buzai fue absuelto

Juan Ignacio Buzali llegó a juicio por un hecho ocurrido durante la madrugada del 1° de enero de 2021 cuando por entonces su esposa, Carolina Píparo, denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando bajaron del auto para dejar a su padre en la casa.

La actual presidenta del Banco Nación (BNA) explicó en ese entonces que habían sido sorprendidos por aproximadamente seis personas que se trasladaban en tres motos armados y que le quisieron robar la cartera.

Cuando se dirigían a realizar la denuncia, la pareja aseguró reconocer a los presuntos delincuentes y decidieron seguirlos. “Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, se comprobó que los dos individuos que iban a bordo de la moto, uno de ellos menor de edad, no tenían relación con el robo denunciado por Píparo.

Después del choque, Buzali estuvo en prisión durante dos años hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

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