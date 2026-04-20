Murió Luis Brandoni, actor que brilló en cine, teatro y televisión

La noticia fue confirmada por su amigo Carlos Rottemberg. "Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", señaló el productor teatral.

Luis Brandoni murió a los 86 años este lunes por la madrugada. El actor, que brilló en cine, teatro y televisión, estaba internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes por un hematoma provocado por una caída en su casa.

" Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable . Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura ", expresó en un comunicado Multiteatro, la empresa a cargo del productor Carlos Rottemberg, amigo del artista.

La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural , una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa el 11 de abril. Fue internado ese mismo día.

El actor se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente . De hecho, este problema de salud obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, una medida adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico.

Sin embargo, ya arrastraba algunos inconvenientes previos. A finales de 2025, un episodio de presión arterial elevada había forzado la cancelación de funciones previstas en el Teatro Liceo y obligó a cambios en sus compromisos profesionales.

En cuanto a la despedida, Rottemberg adelantó que "en principio, la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura".

Las actuaciones más recordadas de Luis Brandoni

Luis Brandoni tuvo una trayectoria extensa y muy reconocida tanto en cine como en teatro y televisión. En la pantalla grande, una de sus interpretaciones más recordadas es en Esperando la carroza (1985), donde encarna al integrante de la familia que logró el ascenso económico, lo que genera tensiones con el resto.

También se destacó en filmes de tinte político como La Patagonia Rebelde (1974) y Hay unos tipos abajo (1985).

En televisión, participó de clásicos como Mi cuñado (1993-96), junto a Ricardo Darín; El hombre de tu vida (2011-12), con Guillermo Francella; y Un gallo para Esculapio (2017).

Parque Lezama, la última película de Luis Brandoni

La película argentina Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, se estrenó en marzo en Netflix y se posicionó como uno de los films más vistos de la plataforma. Cuenta con las actuaciones de Brandoni y Eduardo Blanco, y completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

La historia narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto al "no te metas". Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Juan José Campanella visitó a Juana Viale en su programa y allí habló de la película, dejando en claro que una de las escenas se filmó "a lo largo de diez días".