20 de abril de 2026 Inicio
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Caída de X: usuarios reportaban fallas masivas y dificultades para acceder a la plataforma

Los problemas comenzaron pasado el mediodía del lunes y se intensificaron cerca de las 14. Hubo quejas por errores en el feed, fallas en contenido multimedia y un funcionamiento casi nulo en la versión web.

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Caída de X: usuarios reportaron fallas masivas y dificultades para acceder a la plataforma
Caída de X: usuarios reportaron fallas masivas y dificultades para acceder a la plataforma

Pasado el mediodía de este lunes, la red social X registró una serie de fallas que afectaron a cientos de usuarios, quienes rápidamente volcaron sus quejas en otras plataformas ante la imposibilidad de utilizar el servicio con normalidad.

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De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los inconvenientes comenzaron a reportarse cerca de las 14. En ese portal, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales en tiempo real, el diagnóstico fue contundente: “Los reportes de los usuarios muestran problemas con X”.

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Entre las principales dificultades señaladas, se destacó la imposibilidad de actualizar el inicio. En muchos casos, el feed principal permanecía congelado o arrojaba mensajes de error, lo que impedía ver nuevas publicaciones en tiempo real.

A esto se sumaron inconvenientes con la carga de archivos multimedia. Numerosos usuarios reportaron problemas para visualizar fotos y videos, en particular contenidos vinculados al partido disputado en el estadio Monumental, uno de los temas más comentados de la jornada.

Las fallas también impactaron de manera desigual según el dispositivo. Mientras algunos usuarios de la aplicación móvil lograban acceder a contenido antiguo, la versión de escritorio presentó mayores complicaciones y, por momentos, resultó prácticamente inaccesible.

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Hasta el momento, la empresa no había emitido un comunicado oficial detallando el origen de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización del servicio. Entretanto, la caída volvió a poner el foco en la estabilidad de la plataforma en momentos de alto tráfico.

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