Sebastián Wainraich: "el humor es una linda manera de vivir, de soportar la realidad"

El comediante Sebastián Wainraich se subió a "El Viaje con Diego Iglesias" , el ciclo de entrevistas exclusivas de C5N. El actor y guionista, reflexionó sobre los inicios de su carrera, la manera que encontró su vocación y los principales desafíos que enfrentó. " El humor me sirve para todo. Era tímido y a eso de los 14 años encontré que era un vehículo de llegar al otro", señaló.

Wainraich seleccionó el teléfono y, con este, el significado de la "Llamada" en su vida. Con un espíritu atento y relajado, el humorista comentó que "la vocación es como una llamada, es como un partido ganado, que te viene de adentro, que yo sabía que me gustaba todo esto".

Durante su niñez, Sebastián Wainraich explicó que siempre estuvo marcada por actividades que en un futuro se transformó en su forma de vida. Le gustaba relatar partidos de fútbol imaginarios, escribir cuentos o, a su corta edad, interesarse por a política.

"La democracia era una novedad espectacular", aseguró el humorista, que nació en 1974 y creció durante la dictadura militar en Argentina.

Frente a las elecciones en 1986, Wainraich aclaró que "estaba muy interesado" y hasta llegó a crear un partido político en su propia casa, cuyos familiares y amigos únicamente tenían cargos. Además, añadió que "cuando asumió Alfonsín, le dije a mi vieja que no estaba vestido como presidente, porque para mí los presidentes estaban siempre vestidos de milicos".

Sebastián Wainraich: el humor y sus inicios

Durante la entrevista, el actor se refirió a sus inicios en el humor y en su carrera, en un principio con la participación en programas de radio.

En la actualidad, Wainraich explicó que "en la familia que construí, hay un cierto código que sobrevive en la casa, un código humorístico que está flotando. El humor me sirve para todo, era tímido y a eso de los 14 encontré que era un vehículo de llegar a otro y la otra".

Este elemento lo utiliza en varios aspectos de su vida y de su trabajo, ya que "es una manera de ver la vida y ver el mundo, me pasa sin proponérmelo, tengo una antenita detectora que digo esta situación que estoy viviendo, me la imagino en un cuento, en un monólogo, etc".

Además, un gran momento en su carrera fue cuando trabajó como productor del programa que conducía Fernando Peña. Esos períodos los recuerda como intensos, con muchas ideas, vueltas y emociones encontradas.

Recuerda cada programa como un "huracán, todos los días pasaba algo groso, o se peleaba con alguien o un oyente contaba algo".

Trabajó junto a Peña durante tres años completos, "el primer año fue extraordinario, alegría, felicidad, muy divertido, a medida que fue pasando el tiempo se fue oscureciendo un poco. La enfermedad de Fernando fue ganando protagonismo, el empezó a estar muy ciclotímico, ya no tan contento, más difícil de llevarlo, soportarlo y a la vez quererlo y a la vez admirarlo 100%".

—¿Cómo definirías el viaje de Sebastián Wainraich hasta hoy?

—Bruto y maravilloso.