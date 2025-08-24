24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

La última semana de agosto llega con temperaturas favorables para que la llegada la tradicional tormenta.

Por
¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

La última semana de agosto llega con temperaturas en ascenso y tiempo estable en la mayor parte del país. Pero toda la atención está puesta en el cierre del mes, cuando crece la expectativa por la llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa.

Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias.
Te puede interesar:

Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

Un análisis de los registros del Servicio Meteorológico Nacional entre 1906 y 2023 muestra que en los días cercanos al 30 de agosto se registraron tormentas en el 57% de los años, lo que le otorga al fenómeno una probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir, según supo Noticias Argentinas.

De acuerdo con un informe del meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored, las condiciones previstas para esta semana y los modelos de pronóstico a mediano plazo ofrecen un escenario favorable para que la tradición popular vuelva a coincidir con la realidad climática.

Los modelos meteorológicos, como el del Centro Europeo, ya marcan indicios de inestabilidad para el 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral del país. El pronóstico incluye humedad en aumento y circulación persistente de viento norte, factores que ofrecen un marco propicio para la formación de tormentas hacia el fin de semana.

No obstante, el informe aclara que “aún es pronto para definir la magnitud” de los posibles eventos de lluvia y viento. Mientras tanto, la semana transcurrirá con clima mayormente estable y temperaturas superiores a los valores promedio para el invierno. La expectativa queda centrada en el próximo fin de semana y en la posibilidad de que se repita este clásico del calendario climático argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

El pasaje de un frente frío provocará un brusco descenso de temperatura.

Vuelve el frío y rigen alertas por tormentas para varias localidades de Argentina: cómo estará el tiempo

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 

Cambió el pronóstico y vuelve el mal tiempo: a qué hora empieza la lluvia en el AMBA

Nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla. 

Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

Las lluvias se mantendrán hasta la tarde y volverán el viernes 22 de agosto. 

¿El fin de la ciclogénesis? A qué hora deja de llover en Buenos Aires

Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. 

Continúa la alerta meteorológica amarilla para Buenos Aires por lluvias y tormentas

Rating Cero

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: ¿Qué carajo...?

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Desde su internación, El Polaco contó la verdad sobre el problema de salud que le impidió viajar con su hija a Bariloche.

Desde su internación, El Polaco reveló el motivo por el que no pudo viajar con su hija a Bariloche

Una serie brasileña que muestra con crudeza la trata de personas en el Amazonas.
play

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix y es furor.
play

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

¿Pero no tenía el anillo? Esta famosa pareja mundial anunció su casamiento después de estar muchos años juntos

Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para la presentación de su obra

Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

últimas noticias

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: ¿Qué carajo...?

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Hace 38 minutos
¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

Hace 40 minutos
Racing perdió con Argentinos Juniors.

Duro golpe para Racing: fue goleado 4-1 por Argentinos Juniors y no despega en el torneo Clausura 2025

Hace 51 minutos
Boca enfrenta a Banfield.

Boca tuvo situaciones de gol contra Banfield pero empata 0-0 en la Bombonera

Hace 53 minutos
Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Hace 1 hora