¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

La última semana de agosto llega con temperaturas en ascenso y tiempo estable en la mayor parte del país. Pero toda la atención está puesta en el cierre del mes, cuando crece la expectativa por la llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa.

Un análisis de los registros del Servicio Meteorológico Nacional entre 1906 y 2023 muestra que en los días cercanos al 30 de agosto se registraron tormentas en el 57% de los años, lo que le otorga al fenómeno una probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir, según supo Noticias Argentinas.

De acuerdo con un informe del meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored, las condiciones previstas para esta semana y los modelos de pronóstico a mediano plazo ofrecen un escenario favorable para que la tradición popular vuelva a coincidir con la realidad climática.

Los modelos meteorológicos, como el del Centro Europeo, ya marcan indicios de inestabilidad para el 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral del país. El pronóstico incluye humedad en aumento y circulación persistente de viento norte, factores que ofrecen un marco propicio para la formación de tormentas hacia el fin de semana.

No obstante, el informe aclara que “aún es pronto para definir la magnitud” de los posibles eventos de lluvia y viento. Mientras tanto, la semana transcurrirá con clima mayormente estable y temperaturas superiores a los valores promedio para el invierno. La expectativa queda centrada en el próximo fin de semana y en la posibilidad de que se repita este clásico del calendario climático argentino.