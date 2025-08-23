Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el cambio de clima en Buenos Aires, que podría tener generar daños y riesgos por la magnitud del fenómeno climático.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones del tiempo desmejorarán en las próximas horas en amplias zonas de la Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el cambio de clima en Buenos Aires, que podría tener generar daños y riesgos por la magnitud del fenómeno climático.
Los especialistas advirtieron que hay alerta amarilla por la presencia de fuertes corrientes de viento para varias provincias de la Argentina, como el sur de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, casi toda la Patagonia y el norte de Jujuy.
El pronóstico indicó que los fuertes vientos aparecerán este domingo y se disiparán entre la tarde y la noche. Recomendó "evitar las actividades al aire libre” y “asegurar los elementos que puedan volarse”, en caso de vientos que puedan ocasionar un daño o riesgo para las personas.
A partir de la señal amarilla, las personas deben seguir las indicaciones que cada autoridad pertinente ofrece porque la vida podría llegar a correr riesgo.