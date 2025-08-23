Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones del tiempo desmejorarán en las próximas horas en amplias zonas de la Argentina. Por







El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el cambio de clima en Buenos Aires, que podría tener generar daños y riesgos por la magnitud del fenómeno climático.

Los especialistas advirtieron que hay alerta amarilla por la presencia de fuertes corrientes de viento para varias provincias de la Argentina, como el sur de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, casi toda la Patagonia y el norte de Jujuy.

El pronóstico indicó que los fuertes vientos aparecerán este domingo y se disiparán entre la tarde y la noche. Recomendó "evitar las actividades al aire libre” y “asegurar los elementos que puedan volarse”, en caso de vientos que puedan ocasionar un daño o riesgo para las personas.

Embed 22 AGO | El pasaje de un frente frío produce vientos intensos en gran parte del país. En el centro ya se registran ráfagas de entre 50 y 80 km/h



El color de las alertas

no se esperan fenómenos meteorológicos que generen riesgos. Amarillo: algunos de los fenómenos a registrarse podrían provocar daños e interrumpir servicios.

algunos de los fenómenos a registrarse podrían provocar daños e interrumpir servicios. Naranja: se van a desatar eventos climáticos con peligros para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

se van a desatar eventos climáticos con peligros para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Rojo: se registrará un fenómeno meteorológico excepcional con la potencialidad de provocar desastres.