Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones del tiempo desmejorarán en las próximas horas en amplias zonas de la Argentina.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el cambio de clima en Buenos Aires, que podría tener generar daños y riesgos por la magnitud del fenómeno climático.

Los especialistas advirtieron que hay alerta amarilla por la presencia de fuertes corrientes de viento para varias provincias de la Argentina, como el sur de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, casi toda la Patagonia y el norte de Jujuy.

El pronóstico indicó que los fuertes vientos aparecerán este domingo y se disiparán entre la tarde y la noche. Recomendó "evitar las actividades al aire libre” y “asegurar los elementos que puedan volarse”, en caso de vientos que puedan ocasionar un daño o riesgo para las personas.

El color de las alertas

  • Verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que generen riesgos.
  • Amarillo: algunos de los fenómenos a registrarse podrían provocar daños e interrumpir servicios.
  • Naranja: se van a desatar eventos climáticos con peligros para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
  • Rojo: se registrará un fenómeno meteorológico excepcional con la potencialidad de provocar desastres.

A partir de la señal amarilla, las personas deben seguir las indicaciones que cada autoridad pertinente ofrece porque la vida podría llegar a correr riesgo.

