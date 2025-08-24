Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de nivel naranja y amarillo para gran parte del país por fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 120 km/h. Qué pasará con las temperaturas en la zona del AMBA. Por







Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distinto nivel para Buenos Aires y otras siete provincias que este domingo registrarán fuertes precipitaciones, ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h y temperaturas mínimas de hasta -7°.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la jornada comienza soleada y con una mínima de 6°. Por la tarde estará algo nublado, con una máxima de 18°, y llegarán vientos del sector noroeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas registrarán un leve ascenso a lo largo de la semana.

El alerta por frío extremo afecta el norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones, donde las mínimas llegarán a los -7° en la localidad salteña de Iruya. En las otras dos provincias rondarán los 5° y 7°, con probabilidad de lluvias débiles en el caso de Misiones.

Donde sí se esperan fuertes precipitaciones es en la zona cordillerana del norte de Chubut, que se encuentra bajo alerta naranja por lluvias que dejarán acumulados entre 40 y 90 mm. En el noroeste de Chubut, sur de Neuquén y cordillera de Río Negro el aviso es amarillo, y se esperan valores de 15 a 30 mm.

En cuanto a las ráfagas, rige una alerta naranja para el sur de Neuquén, la cordillera de Río Negro y el noroeste y centro de Chubut por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h. En el resto de esas provincias, Tierra del Fuego, la mayor parte de Santa Cruz y el oeste de Jujuy hay aviso amarillo por vientos entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

También hay alerta amarilla en la mayor parte de La Pampa y la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Por último, el centro de Jujuy se encuentra bajo aviso por viento zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera puntual. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por frío extremo Alerta por frío extremo 24-08-25 SMN Salta: General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán y yunga de Santa Victoria.

General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán y yunga de Santa Victoria. Corrientes: Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar. Misiones: norte de Guaraní, San Pedro, zona alta de General Manuel Belgrano y zona alta de Montecarlo. Cuáles son las localidades bajo alerta por lluvia Alerta por lluvias 24-08-25 SMN ALERTA NARANJA Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches. ALERTA AMARILLA Neuquén: Los Lagos.

Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.

Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó. Chubut: meseta de Cushamen, meseta de Futaleufú, meseta de Languiñeo y meseta de Tehuelches. Cuáles son las localidades bajo alerta por viento Alerta por viento 24-08-25 SMN ALERTA NARANJA Neuquén: Los Lagos.

Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.

Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó. Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, oeste de Mártires, oeste de Telsen y Paso de Indios. ALERTA AMARILLA Buenos Aires: este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Benito Juárez, Tandil, Azul, Rauch, Tapalqué, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Patagones y Puan.

este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Benito Juárez, Tandil, Azul, Rauch, Tapalqué, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Patagones y Puan. La Pampa: Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu, Hucal, Curacó, Lihuel Calel, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén.

Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu, Hucal, Curacó, Lihuel Calel, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén. Jujuy: cordillera de Cochinoca, cordillera de Rinconada, cordillera de Santa Catalina y Susques.

cordillera de Cochinoca, cordillera de Rinconada, cordillera de Santa Catalina y Susques. Neuquén: toda la provincia excepto la zona bajo alerta naranja.

toda la provincia excepto la zona bajo alerta naranja. Río Negro: toda la provincia excepto la zona bajo alerta naranja.

toda la provincia excepto la zona bajo alerta naranja. Chubut: Biedma, este de Mártires, este de Telsen, Gaiman, Florentino Ameghino, Rawson, Río Senguer, Escalante y Sarmiento.

Biedma, este de Mártires, este de Telsen, Gaiman, Florentino Ameghino, Rawson, Río Senguer, Escalante y Sarmiento. Santa Cruz: Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, meseta y costa de Güer Aike y meseta de Lago Argentino.

Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, meseta y costa de Güer Aike y meseta de Lago Argentino. Tierra del Fuego: toda la provincia. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 24-08-25 SMN Jujuy: puna de Cochinoca, puna de Humahuaca, puna de Rinconada, puna de Santa Catalina, puna de Tilcara, puna de Tumbaya y Yavi.