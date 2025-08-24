Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distinto nivel para Buenos Aires y otras siete provincias que este domingo registrarán fuertes precipitaciones, ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h y temperaturas mínimas de hasta -7°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de nivel naranja y amarillo para gran parte del país por fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 120 km/h. Qué pasará con las temperaturas en la zona del AMBA.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la jornada comienza soleada y con una mínima de 6°. Por la tarde estará algo nublado, con una máxima de 18°, y llegarán vientos del sector noroeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas registrarán un leve ascenso a lo largo de la semana.
El alerta por frío extremo afecta el norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones, donde las mínimas llegarán a los -7° en la localidad salteña de Iruya. En las otras dos provincias rondarán los 5° y 7°, con probabilidad de lluvias débiles en el caso de Misiones.
Donde sí se esperan fuertes precipitaciones es en la zona cordillerana del norte de Chubut, que se encuentra bajo alerta naranja por lluvias que dejarán acumulados entre 40 y 90 mm. En el noroeste de Chubut, sur de Neuquén y cordillera de Río Negro el aviso es amarillo, y se esperan valores de 15 a 30 mm.
En cuanto a las ráfagas, rige una alerta naranja para el sur de Neuquén, la cordillera de Río Negro y el noroeste y centro de Chubut por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h. En el resto de esas provincias, Tierra del Fuego, la mayor parte de Santa Cruz y el oeste de Jujuy hay aviso amarillo por vientos entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
También hay alerta amarilla en la mayor parte de La Pampa y la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Por último, el centro de Jujuy se encuentra bajo aviso por viento zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera puntual.
