Se termina la primavera y, a pesar calor, vuelven las tormentas a la Ciudad: a qué hora están anunciadas las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en el pronóstico extendido que el retorno del mal tiempo de cara al fin de semana largo en CABA. En paralelo, las temperaturas máximas rondarán entre los 22 y 26 grados.

Por el momento el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica. 

Tras una semana de alertas por viento en la Patagonia y en otros puntos de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas meteorológicas para la jornada del miércoles 19 de noviembre. Sin embargo, en el pronóstico extendido adelantaron el regreso de lluvias y tormentas de cara al fin de semana largo.

alerta por una nube de polvo que avanza desde la patagonia a la costa y podria llegar a caba
Alerta por una nube de polvo que avanza desde la Patagonia a la Costa y podría llegar a CABA

Según informó el SMN, la jornada del miércoles se mantendrá soleada con una máxima de 25 y una mínima de 16 grados; aunque las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al jueves 20.

El "avance de un frente frío que ingresará con fuertes vientos del sur y sudoeste sobre el norte de la Patagonia y la región cuyana, y posteriormente iniciando convección probablemente sobre La Pampa y el sur de Córdoba en la mañana, con la formación de las primeras tormentas", detallaron desde Meteored.

CABA pronóstico 19-11-25

Estas condiciones generarán una inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las lluvias comenzarán después del mediodía. En el pronóstico extendido del SMN, se puede observar que las tormentas se volverán más intensas durante la tarde/noche del jueves, aunque la máxima se mantendrá en los 26 grados y la mínima en los 16.

"Las precipitaciones totales en el día podrían promediar los 30 mm en el AMBA, de acuerdo a la estimación de ensambles de los dos principales modelos internacionales de pronóstico (ECMWF y GFS): esto implicará sectores en donde puede llover 15 o 20 mm, y otros en donde no podemos descartar valores más cercanos a 40 mm", remarcaron desde Meteored.

Mientras que para el viernes 21, el cielo se mantendrá nublado durante todo el día, sin lluvias, y el sábado 22 saldrá el sol.

