Alerta roja por vientos huracanados en la Patagonia: se esperan ráfagas de 140 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para todo el sur del país, e incluso sectores de Buenos Aires y La Pampa, por un centro de baja presión que dejará fuertes vientos del sector oeste.

Las ráfagas afectarán, con distinta intensidad, toda la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por vientos huracanados para la Patagonia argentina, que este lunes registrará vientos del sector oeste con ráfagas que comenzarán en los 90 km/h, pero, en algunos sectores puntuales, pueden superar los 140 km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires, después de las tormentas del fin de semana, la jornada comienza con cielo despejado y una mínima de 11°. Por la tarde, la máxima llegará a 24° con algunas nubes. El martes, con la entrada de ráfagas del sector oeste de hasta 50 km/h, las temperaturas volverán a rondar los 30°.

Este lunes, además de una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego y las zonas cordilleranas de Santa Cruz y el sur de Chubut, la atención está puesta en las ráfagas que afectarán la Patagonia. Según informó Meteored, el cruce de un centro de bajas presiones por el Pasaje de Drake intensificará un canal de vientos del sector oeste.

Los fenómenos de mayor intensidad se esperan cerca del mediodía en el sur de Chubut, que se encuentra bajo alerta roja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 140 km/h. En el resto de Chubut y Santa Cruz, el alerta es naranja por ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h.

Finalmente, el sur de Buenos Aires, sur de La Pampa, este y sur de Neuquén, Río Negro, costa de Chubut, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre los 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 75 y 90 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta por viento

ALERTA ROJA

  • Chubut: meseta de Río Senguer, Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino.

ALERTA NARANJA

  • Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino y meseta de Rawson.
  • Santa Cruz: toda la provincia.

ALERTA AMARILLO

  • Buenos Aires: costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y Patagones.
  • La Pampa: Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.
  • Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Huiliches, Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.
  • Río Negro: toda la provincia.
  • Chubut: costa de Biedma, costa de Florentino Ameghino y costa de Rawson.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Islas Malvinas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia

  • Chubut: cordillera de Río Senguer.
  • Santa Cruz: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Islas Malvinas.
