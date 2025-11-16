16 de noviembre de 2025 Inicio
Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

Las ráfagas de viento fueron de tal intensidad que la estructura cedió cuando la lluvia ya estaba finalizando. La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas que se encontraban en el predio y reprogramaron la fecha.

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 

El violento temporal que arrasó al norte de la provincia de Buenos Aires provocó el derrumbe total del escenario principal para la primera edición local de la Fiesta de Disfraces en San Nicolás.

Las lluvias y tormentas afectarán a gran parte del país.
Siguen las alertas por tormentas y ráfagas: cuándo terminan las lluvias en el AMBA

Las ráfagas de viento fueron de tal intensidad que la estructura montando en el Autódromo San Nicolás cedió cuando la lluvia ya estaba finalizando. El evento, considerado la celebración temática más grande de Latinoamérica, se iba a llevar a cabo este sábado, por primera vez, dicha ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había anticipado que durante la tarde de este sábado se iban a sentir fenómenos severos en la zona, por lo que lanzó una alerta naranja por tormentas con lluvias y ráfagas de viento. Según el aviso, el área iba a ser afectada, “por tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podían superar los 90 km/h".

Debido a dicha advertencia del organismo, los organizadores del evento anunciaron un retraso en la apertura del inicio de la misma: la apertura de las puertas se anunció desde las 23:59 horas hasta las 7 del domingo.

Afortunadamente, la organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas que se encontraban en el predio. Debido a los daños, los equipos internos se enfocaron en evacuar y proteger a quienes ya estaban dentro del autódromo, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto del temporal.

Producto de los daños causados y tras la inspección, se resolvió suspender por completo la actividad prevista para la noche, dado que las estructuras afectadas no ofrecían condiciones seguras para continuar.

Por el derrumbe de un escenario en una fiesta en San Nicolás, se reprogramó el evento

Producto del derrumbe y los daños causado por el temporal en San Nicolás, la organización anunció que el evento se reprogramó para el próximo sábado 22, manteniendo la misma modalidad prevista para la fecha original.

En el comunicado oficial se indicó que la medida de cambiar la fecha “busca garantizar seguridad y previsibilidad para quienes ya tenían su ticket o invitación”.

Los organizadores aclararon que todos los tickets continúan siendo válidos y que siguen las tareas de revisión en las zonas dañadas del predio.

