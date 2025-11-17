17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Temporal en Santa Cruz: tres pesqueros hundidos en Caleta Olivia por vientos que alcanzaron los 150 km por hora

Los vientos de hasta 150 km/h hundieron tres embarcaciones artesanales y dejaron una provincia con techos volados, cortes de luz y rutas afectadas. Prefectura trabaja en el puerto para evitar nuevos incidentes.

Por
Temporal en Santa Cruz: tres pesqueros hundidos en Caleta Olivia por vientos que alcanzaron los 150 km por hora

El temporal que atraviesa Santa Cruz dejó este lunes uno de sus impactos más fuertes en Caleta Olivia: tres barcos pesqueros artesanales se hundieron por la fuerza del viento y el intenso oleaje dentro del puerto local.

Las ráfagas afectarán, con distinta intensidad, toda la Patagonia.
Te puede interesar:

Alerta roja por vientos huracanados en la Patagonia: se esperan ráfagas de 140 km/h

Prefectura Naval mantiene un operativo en la zona para evaluar daños y prevenir que otras embarcaciones corran la misma suerte. La provincia continúa bajo emergencia climática. El viento extremo provocó voladuras de techos, caída de árboles, postes de luz torcidos y cortes de energía en distintas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta roja por ráfagas que alcanzan los 150 kilómetros por hora y que afectan especialmente a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y las zonas rurales cercanas.

Las autoridades pidieron evitar la circulación, asegurar objetos sueltos y seguir la información oficial. Equipos de emergencias trabajan en puertos, rutas y áreas urbanas para contener daños y asistir a la población mientras el temporal se mantiene activo.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 

Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

Las lluvias y tormentas afectarán a gran parte del país.

Siguen las alertas por tormentas y ráfagas: cuándo terminan las lluvias en el AMBA

El SMN anunció alerta amarilla por posibles lluvias en la madrugada del domingo tras la ola de calor.

En la Ciudad se superaron los 30º y se vienen las lluvias: a qué hora comienzan

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Rige una alerta por fuertes tormentas y granizo: a qué hora se largan las lluvias en el AMBA

Las provincias bajo alerta son Neuquén, Mendoza, San Luis y San Juan. 

Vuelven las tormentas para el fin de semana en AMBA: ¿a qué hora llueve?

Las provincias bajo alerta son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Mendoza. 

A pesar del calor y máximas de 30°, vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas.

Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares

Hace 7 minutos
Chubut declaró emergencia climática.

Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos

Hace 21 minutos
play
La Renga, de Mataderos al mundo.

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Hace 28 minutos
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno"

Hace 31 minutos
Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Hace 43 minutos