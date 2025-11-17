Temporal en Santa Cruz: tres pesqueros hundidos en Caleta Olivia por vientos que alcanzaron los 150 km por hora

El temporal que atraviesa Santa Cruz dejó este lunes uno de sus impactos más fuertes en Caleta Olivia: tres barcos pesqueros artesanales se hundieron por la fuerza del viento y el intenso oleaje dentro del puerto local.
Los vientos de hasta 150 km/h hundieron tres embarcaciones artesanales y dejaron una provincia con techos volados, cortes de luz y rutas afectadas. Prefectura trabaja en el puerto para evitar nuevos incidentes.
Prefectura Naval mantiene un operativo en la zona para evaluar daños y prevenir que otras embarcaciones corran la misma suerte. La provincia continúa bajo emergencia climática. El viento extremo provocó voladuras de techos, caída de árboles, postes de luz torcidos y cortes de energía en distintas localidades.
El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta roja por ráfagas que alcanzan los 150 kilómetros por hora y que afectan especialmente a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y las zonas rurales cercanas.
Las autoridades pidieron evitar la circulación, asegurar objetos sueltos y seguir la información oficial. Equipos de emergencias trabajan en puertos, rutas y áreas urbanas para contener daños y asistir a la población mientras el temporal se mantiene activo.