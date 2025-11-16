Siguen las alertas por tormentas y ráfagas: cuándo terminan las lluvias en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos para la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y otros 18 distritos que registrarán fuertes precipitaciones y vientos que pueden superar los 90 km/h. Qué pasará con las temperaturas. Por







Las lluvias y tormentas afectarán a gran parte del país.

Mario Quinteros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y ráfagas para la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y otros 18 distritos que este domingo recibirán fuertes precipitaciones y vientos que pueden superar los 90 km/h, aunque se espera que los próximos días sean más estables.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana se presenta con una mínima de 18° y lluvias aisladas. Por la tarde ya no habrá precipitaciones, pero las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h, con una máxima de 24°. El lunes empezará despejado y con un marcado descenso en el termómetro, ya que la mínima será de 12° y la máxima de 23°.

Los fenómenos más fuertes se esperan en Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, sur de Chaco y sudeste de Formosa, donde rige una alerta naranja naranja tormentas fuertes con actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y caída de granizo, y dejarán acumulados entre 30 y 70 mm.

También está vigente una alerta amarilla para el norte de Córdoba, sur y este de Santiago del Estero, noroeste de Chaco y de Formosa, casi todo Tucumán, este de Salta y este de Jujuy. En este caso, se espera que los valores de precipitación acumulada alcancen de 15 a 40 mm. También hay una alerta en el sudoeste de Santa Cruz por lluvias de entre entre 10 y 25 mm.

Además, la zona centro del país está bajo alerta amarilla por vientos del sector sur, con velocidades entre 25 y 50 km/h, con ráfagas estimadas entre 50 y 75 km/h. Esto incluye a CABA, Buenos Aires, Córdoba, norte de La Pampa, casi todo Entre Ríos, sur de Santa Fe, casi todo San Luis, sur de La Rioja, este de San Juan y noreste de Mendoza.

Al mismo tiempo, para Tierra del Fuego y la costa sur de Santa Cruz rige otra alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h. Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta Alerta por tormenta 16-11-25 SMN ALERTA NARANJA Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Santa Fe: General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo.

General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo. Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, sudeste de Almirante Brown y sudeste de General Güemes.

Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, sudeste de Almirante Brown y sudeste de General Güemes. Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané y Patiño. ALERTA AMARILLA Formosa: Bermejo, Matacos y Ramón Lista.

Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Chaco: noroeste de Almirante Brown y noroeste de General Güemes.

noroeste de Almirante Brown y noroeste de General Güemes. Santiago del Estero: este de Alberdi, este de Copo, este de Moreno, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

este de Alberdi, este de Copo, este de Moreno, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. Córdoba: Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.

Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba. Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo.

Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo. Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán y yunga de Santa Victoria.

Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán y yunga de Santa Victoria. Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 16-11-25 SMN Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires: toda la provincia menos la costa de Patagones.

toda la provincia menos la costa de Patagones. La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel. Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López. Córdoba: toda la provincia.

toda la provincia. San Luis: Ayacucho, Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Coronel Pringles y General Pedernera.

Ayacucho, Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Coronel Pringles y General Pedernera. La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. Santa Cruz: costa de Güer Aike.

costa de Güer Aike. Tierra del Fuego: toda la provincia. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia Alerta por lluvia 16-11-25 SMN Santa Cruz: cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino.