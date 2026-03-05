5 de marzo de 2026 Inicio
¡Se salvó de milagro! Un hombre casi muere aplastado por un ascensor en la India

En redes sociales se viralizó un video donde un sujeto "burló la muerte" cuando el ascensor donde viajaba sufrió un desperfecto técnico.

Por
El hombre bajó en el piso que había pedido pero el ascensor subió inesperadamente.

El hombre bajó en el piso que había pedido pero el ascensor subió inesperadamente.

En redes sociales se viralizó un escalofriante video: un ascensor sube rápidamente cuando un hombre se dispone a bajar, casi atrapándolo entre el hueco y la puerta. En cuestión de segundos, se puede ver cómo el sujeto solo golpea su cabeza y cae en la abertura que da al piso.

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.
El momento fue capturado por una cámara de seguridad dentro del ascensor en un complejo de residencias, conocido como Junta de Vivienda de Gujarat en Valsad, en India.

El hombre fue identificado como Vatsalbhai Pancha, en el clip se puede ver cómo está vestido con unos pantalones marrones y una camisa rosa, cuando se dispone a tomar el ascensor y bajar.

En cuestión de segundos, un simple viaje en ascensor se convirtió casi en una tragedia: al intentar descender, ascensor se dispara hacia arriba con la puerta abierta y hace que Pacha se golpee la cabeza y termine en el piso.

A pesar del susto, Pacha fue asistido por otros vecinos y trasladado al hospital. Según informó The Sun el ascensor tuvo un problema eléctrico lo que generó el error cuando Pacha intentó descender del mismo. Además, aclararon que "Pancha sufrió heridas internas cuando estuvo a punto de morir".

Días atrás ocurrió un accidente similar al golfista italiano Andrea Pavan al caer por el hueco de un ascensor desde un tercer piso, sufriendo varios golpes y fracturas, por lo que fue intervenido en un hospital de Ciudad del Cabo.

