23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Algo acechaba en el bosque: escuchó gritos aterradores y descubrió que no estaba sola

De herramientas que caen solas a radios antiguas que cobran vida sin conexión eléctrica: la evidencia captada por una joven plantea el inquietante enigma de una presencia que se esconde entre los árboles e invade la intimidad de su hogar.

Por
Una joven captó risas extrañas

Una joven captó risas extrañas, llantos y objetos moverse solos. 

En redes sociales se viralizó la historia de Whitney, una chica que vive en el medio del bosque junto a sus caballos y otros animales. Sin embargo, comenzó a compartir una serie de videos perturbadores donde lo que al parecer es una entidad acecha su granja y pone nerviosos a los caballos.

Te puede interesar:

Gualeguaychú: estudiante atacó con una cadena de moto a nueve compañeros en una escuela

La tranquilidad de la granja de Whitney terminó cuando el comportamiento de sus caballos cambió drásticamente de un día para el otro. Sin una razón aparente, los animales comenzaron a actuar con un nerviosismo extremo, corriendo asustados por el predio.

La joven, al darse cuenta de esta actitud, comenzó a grabar los momentos en que sus animales actuaban de manera extraña, cuando en una de las grabaciones, se escuchó un grito aterrador proveniente de las profundidades del bosque.

Whitney sostuvo que la sensibilidad de sus animales es la clave de este misterio: “Creo que los caballos pueden sentirlo”, aseguró tras captar un clip donde se distinguen de fondo unas risas maliciosas similares a las de un bebé.

Embed
@marijoparanormal Whitney tiene una granja en medio del bosque, pero algo comenzó a tener nerviosos a sus animales, y después a ella al notar que algo los acechaba desde las profundidades de la naturaleza #granja #skinwalker #sobrenatural #terror #bosque Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

El fenómeno no se limita al exterior, sino que en un registro capturado mientras filmaba a su gato, Whitney documentó cómo una serie de tachos y herramientas pesadas caían al suelo por sí solos en el establo, a pesar de que no había ninguna persona presente.

La tensión aumentó durante una de las noches en que la joven trasladaba a los animales, en el clip se escucha una voz oscura seguida de una risa; en ese instante, los caballos frenaron en seco su marcha, negándose a avanzar. "Los caballos actuaban de manera nerviosa", relató Whitney asustada.

El hallazgo más inquietante se produjo mediante el uso de una cámara de visión nocturna. En las imágenes se llega a distinguir una figura que la observa a la distancia, oculta entre la vegetación.

Terror en el bosque: la granja de Whitney bajo el acecho de una entidad inexplicable

Para María José Arce, la joven que analizó sus videos en su cuenta de TikTok explicó que Whitney puso su cuenta de redes en privado y que no se sabe qué ocurrió después de que sus videos se viralicen.

Algunos creen que se trataba de una broma, la primera hipótesis ronda en que se trata de una persona real que ingresa al campo de Whitney para molestarla, mientras que la segunda hipótesis es más aterradora: ¿Es algún tipo de presencia sobrenatural?

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.

María Susini explicó por qué no se divorció de Facundo Arana: "Es un proceso"

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

Una de las mujeres resultó con una fractura expuesta. 

Un camión atropelló a dos mujeres en un estacionamiento de un shopping

¿Un fantasma dentro de su casa? La inexplicable experiencia que se viralizó en redes. 

"Creo que hay algo en mi habitación": la espeluznante experiencia con una muñeca

Según medios de Brasil el hombre que murió tenía 78 años. 

Impactante video: cruzó las vías, no vio el tren y murió atropellado en el día de su cumpleaños

Rating Cero

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?

Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?

¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

últimas noticias

Existen miles de playas en Brasil que, cda una a su manera, logran conquistar a sus visitantes

Naturaleza, costumbres locales y clima cálido: esta playa de Brasil es ideal para visitar en cualquier momento del año

Hace 8 minutos
Corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la ruta provincial 33.

Conocé Salta en 2026: la pintoresca colina que nadie conoce y tenés que visitar

Hace 9 minutos
El Parque Nacional Talampaya, uno de los más entrañables del país. 

Turismo en Argentina: el hermoso parque nacional con yacimientos arqueológicos y paleontológicos para visitar en otoño

Hace 11 minutos
Sumá este destino a la lista de cuerpos de agua ideales para jornadas de pesca. 

Ni Chascomús ni Lobos: la escapada cerca de Buenos Aires para pescar el fin de semana

Hace 14 minutos
El video de la mujer colombiana que se hizo viral en pocas horas

Es colombiana, tenía un prejuicio sobre los argentinos y se hizo viral al contarlo: "Estaba equivocada"

Hace 15 minutos