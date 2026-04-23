Algo acechaba en el bosque: escuchó gritos aterradores y descubrió que no estaba sola

De herramientas que caen solas a radios antiguas que cobran vida sin conexión eléctrica: la evidencia captada por una joven plantea el inquietante enigma de una presencia que se esconde entre los árboles e invade la intimidad de su hogar.

En redes sociales se viralizó la historia de Whitney, una chica que vive en el medio del bosque junto a sus caballos y otros animales. Sin embargo, comenzó a compartir una serie de videos perturbadores donde lo que al parecer es una entidad acecha su granja y pone nerviosos a los caballos.

La tranquilidad de la granja de Whitney terminó cuando el comportamiento de sus caballos cambió drásticamente de un día para el otro . Sin una razón aparente, los animales comenzaron a actuar con un nerviosismo extremo, corriendo asustados por el predio.

La joven, al darse cuenta de esta actitud, comenzó a grabar los momentos en que sus animales actuaban de manera extraña, cuando en una de las grabaciones, se escuchó un grito aterrador proveniente de las profundidades del bosque.

Whitney sostuvo que la sensibilidad de sus animales es la clave de este misterio: “Creo que los caballos pueden sentirlo” , aseguró tras captar un clip donde se distinguen de fondo unas risas maliciosas similares a las de un bebé.

El fenómeno no se limita al exterior, sino que en un registro capturado mientras filmaba a su gato, Whitney documentó cómo una serie de tachos y herramientas pesadas caían al suelo por sí solos en el establo, a pesar de que no había ninguna persona presente.

La tensión aumentó durante una de las noches en que la joven trasladaba a los animales, en el clip se escucha una voz oscura seguida de una risa; en ese instante, los caballos frenaron en seco su marcha, negándose a avanzar. "Los caballos actuaban de manera nerviosa", relató Whitney asustada.

El hallazgo más inquietante se produjo mediante el uso de una cámara de visión nocturna. En las imágenes se llega a distinguir una figura que la observa a la distancia, oculta entre la vegetación.

Terror en el bosque: la granja de Whitney bajo el acecho de una entidad inexplicable

Para María José Arce, la joven que analizó sus videos en su cuenta de TikTok explicó que Whitney puso su cuenta de redes en privado y que no se sabe qué ocurrió después de que sus videos se viralicen.

Algunos creen que se trataba de una broma, la primera hipótesis ronda en que se trata de una persona real que ingresa al campo de Whitney para molestarla, mientras que la segunda hipótesis es más aterradora: ¿Es algún tipo de presencia sobrenatural?