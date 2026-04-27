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Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La influencer dejó atrás su tono habitual y apostó por una imagen otoñal más sobria, elegante y de bajo mantenimiento.

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

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  • Sofía Gonnet reemplazó el cabello claro por un castaño medio cálido.

  • El cambio llegó tras su paso por México y una semana de alta exposición pública.

  • El nuevo estilo acompaña una tendencia fuerte de la temporada otoño-invierno.

  • Además del color, renovó maquillaje y peinado con una estética minimalista.

Sofía Gonnet sorprendió con una transformación capilar total: abandonó el rubio que la identificaba y eligió un castaño sofisticado que redefine su imagen pública. El resultado mostró una versión más madura y alineada con las tendencias actuales.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.
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La modificación apareció luego de varios días de agenda intensa en México, donde se mostró en eventos vinculados al estreno de El diablo viste a la moda 2. Tras esa exposición, volvió a captar atención desde sus redes sociales.

No se trató solo de un cambio de color. También implicó una narrativa estética distinta, con tonos más sobrios, líneas limpias y una impronta atemporal que gana terreno entre celebridades e influencers.

Así se ve Sofía Gonnet con su nuevo cambio de look

El tono elegido fue un castaño medio de subtono cálido, una variante más suave de los marrones intensos que pisan fuerte durante esta temporada. La elección aporta profundidad visual, enmarca el rostro y potencia especialmente los ojos claros.

Lejos del efecto luminoso asociado al verano, la nueva apuesta transmite una imagen más pulida. En paralelo, acompaña la paleta que domina en moda durante el otoño: marrones, verdes oliva, bordó y negro. Otro punto clave es la practicidad. Los tonos castaños suelen requerir menos retoques que los rubios platinados o con reflejos, una ventaja relevante para rutinas exigentes.

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En maquillaje, la influencer sumó una línea soft glam con piel luminosa, rubor sutil, labios brillosos y cejas naturales. El peinado mantuvo raya al medio y recogidos relajados, reforzando una estética contemporánea. Con esta decisión, Gonnet se suma al regreso de los colores naturales en belleza. Una tendencia que prioriza elegancia simple y mantenimiento accesible sin resignar impacto visual.

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