Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La influencer dejó atrás su tono habitual y apostó por una imagen otoñal más sobria, elegante y de bajo mantenimiento.

Sofía Gonnet sorprendió con una transformación capilar total : abandonó el rubio que la identificaba y eligió un castaño sofisticado que redefine su imagen pública. El resultado mostró una versión más madura y alineada con las tendencias actuales.

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La modificación apareció luego de varios días de agenda intensa en México , donde se mostró en eventos vinculados al estreno de El diablo viste a la moda 2 . Tras esa exposición, volvió a captar atención desde sus redes sociales.

No se trató solo de un cambio de color. También implicó una narrativa estética distinta, con tonos más sobrios , líneas limpias y una impronta atemporal que gana terreno entre celebridades e influencers.

El tono elegido fue un castaño medio de subtono cálido , una variante más suave de los marrones intensos que pisan fuerte durante esta temporada. La elección aporta profundidad visual , enmarca el rostro y potencia especialmente los ojos claros .

Lejos del efecto luminoso asociado al verano, la nueva apuesta transmite una imagen más pulida. En paralelo, acompaña la paleta que domina en moda durante el otoño: marrones, verdes oliva, bordó y negro. Otro punto clave es la practicidad. Los tonos castaños suelen requerir menos retoques que los rubios platinados o con reflejos, una ventaja relevante para rutinas exigentes.

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En maquillaje, la influencer sumó una línea soft glam con piel luminosa, rubor sutil, labios brillosos y cejas naturales. El peinado mantuvo raya al medio y recogidos relajados, reforzando una estética contemporánea. Con esta decisión, Gonnet se suma al regreso de los colores naturales en belleza. Una tendencia que prioriza elegancia simple y mantenimiento accesible sin resignar impacto visual.