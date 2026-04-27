27 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump negó las acusaciones del atacante en su manifiesto: "No soy un pedófilo"

Durante una entrevista televisiva, el presidente de los Estados Unidos mostró su enojo cuando la periodista leyó las fuertes acusaciones incluidas en el manifiesto del autor del atentado, Cole Thomas Allen.

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Donald Trump negó las acusaciones del atacante en su manifiesto: No soy un pedófilo

Donald Trump negó las acusaciones del atacante en su manifiesto: "No soy un pedófilo"

Cole Allen es un docente de 31 años oriundo de Torrance,California.
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En una entrevista en el programa 60 Minutes, Trump rechazó los calificativos que figuraban en el documento atribuido al agresor donde se lo tildaba de "pedófilo, violador y traidor". “No soy un pedófilo”, afirmó en reiteradas ocasiones, y sostuvo que lo están vinculando con “cosas que no tienen nada que ver” con él.

El mandatario también negó otras acusaciones de carácter sexual mencionadas durante la entrevista y aseguró haber sido “totalmente exonerado”. En ese marco, volvió a desligarse de cualquier vínculo con el financista Jeffrey Epstein, a quien acusó de haber conspirado en su contra en el pasado.

La pregunta de la periodista Norah O'Donnell provocó además el enojo del mandatario, quien repudió la lectura del documento en vivo. "No deberías estar leyendo eso en '60 Minutes'. Eres una desgracia. Pero adelante. Terminemos la entrevista. Eres una vergüenza", expresó.

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