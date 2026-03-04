Brutal ataque en Brasil: balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su mamá La víctima, de 27 años, recibió tres disparos y permanece internada en grave estado. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos personas. en una moto, se acercaron al cortejo fúnebre y dispararon varias veces. Por + Seguir en







Una cámara de seguridad captó el momento en que le disparan a la joven modelo. Redes sociales.

Una modelo de OnlyFans fue baleada durante el velorio de su mamá, en la zona de Minas Gerais, Brasil. Según el testimonio de testigos y cámaras de seguridad, dos hombres que circulaban en una moto abrieron fuego sobre Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, mientras se encontraba en el cortejo fúnebre.

Medios locales informaron que la joven se encontraba junto a familiares y amigos, frente a la iglesia de la ciudad, caminando en el cortejo fúnebre cuando fue sorprendida por dos hombres en una motocicleta, que sin mediar palabra, uno de ellos disparó varias veces sobre la mujer.

Tres tiros impactaron en el cuerpo de Amanda de Almeida Arantes, dos en sus piernas y uno en la columna. Los agresores escaparon rápidamente del lugar, y los presentes llamaron tanto a la policía como a una ambulancia.

En el lugar, la Policía encontró nueve cartuchos de calibre 38, expresaron desde el medio G1 Globo. Las autoridades lograron detener a uno de los dos hombres involucrados en el tiroteo a la joven modelo, quien circulaba con la moto que captó las cámaras de seguridad.

Amanda de Almeida Arantes fue trasladada al Hospital Cônego Monte Raso, en Baependi, donde permanece hospitalizada en grave estado, uno de los disparos atravesó su columna y se alojó en el diafragma.