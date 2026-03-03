Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo El hecho ocurrió en la zona de Copacabana, en Río de Janeiro, cuando una joven de 17 años fue a la casa de su ex para reconciliarse y cuatro hombres la agredieron sexualmente. La Policía detuvo a dos de los acusados, mientras que el adolescente sigue prófugo. Por + Seguir en







Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Una adolescente de 17 años fue víctima de una violación grupal en un departamento de la zona de Copacabana, en Río de Janeiro, cuando fue citada por su exnovio con la promesa de una reconciliación y cuatro amigos de su expareja la agredieron sexualmente. El caso quedó registrado por cámaras del edificio y sacude a todo Brasil.

El hecho ocurrió este martes por la noche y, según la Policía local, fue una agresión planificada. En la denuncia, la víctima expresó que fue citada en el departamento del menor, ubicado sobre la calle Ministro Viveiros Castro, para "intentar reconciliarse". Pero, ya en el ascensor, el joven le advirtió que había más personas y le sugirió "tratar de hacer algo diferente para rearmar la pareja", y la chica rechazó la propuesta.

"Al llegar había cuatro hombres allí. Me dijo que eran sus amigos y estaban allí tomando cerveza. Me sugirió ir para la habitación para tener mayor privacidad y accedí", precisó en su declaración la joven denunciante, según publicaron medios de Río de Janeiro.

Un examen forense confirmó la presencia de sangrado y abrasiones en las partes íntimas de la menor. Además de lesiones en la espalda y los glúteos, que coincidían con su relato de los puñetazos y bofetadas que recibió, también se confirmó la presencia de semen. La víctima identificó formalmente a los perpetradores a través de las imágenes de la cámara.

En las últimas horas, dos de los cuatro hombres acusados de violar a la joven de 17 años fueron arrestados. Se trata de Mattheus Zoel Martins, de 19 años, y João Gabriel Xavier Berthô, de 19 años, quien se entregó en una comisaría de Río de Janeiro. Continúan prófugos Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 años, y Vítor Hugo Oliveira Simonin, de 18 años. Según la Policía, los cuatro son estudiantes del Colégio Pedro II, de Río. Además de los cuatro jóvenes, un adolescente de 17 años también fue imputado por el delito de violación. Sin embargo, al ser menor de edad, su identidad será protegida y será procesado bajo el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA). presuntos abusadores brasil copacaban Los 4 sospechosos que son buscados intensamente por la Policía de Brasil.