Fuerte crítica de la Iglesia al Gobierno por la censura a periodistas en Casa Rosada La Conferencia Episcopal repudió la decisión de suspender las acreditaciones de los trabajadores de prensa luego de una denuncia de la Casa Militar y remarcaron "lo imperativo de erradicar discursos de odio". Por + Seguir en







La Iglesia repudió al Gobierno por la censura a periodistas

La Conferencia Episcopal rechazó la decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir el acceso de los periodistas acreditados a Casa Rosada tras una denuncia por supuesto espionaje ilegal.

El comunicado se publicó luego de la reunión que encabezó el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, con representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

El texto expresa que en el encuentro, los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de la labor que realizan en Casa de Gobierno, "de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940".

Además reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias.

"Se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a ´desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes. Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento´", completa el comunicado.

Comunicado Iglesia