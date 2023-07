Se levantó el paro y comenzaron a circular los colectivos: cómo es el regreso a casa

"Vuelvo a Barracas y vengo del subte, viajé imposible y muy apretado. Otra no me queda. Hoy llegué en DIDI que pagó mi jefe. Me salió $3100", contó un usuario pintor de coches a C5N que ya estaba esperando su colectivo.

SE LEVANTÓ el PARO DE COLECTIVOS y COMENZARON a CIRCULAR LOS COLECTIVOS

"Yo trabajo en construcción y viajo de Florencio Varela a Flores, me costó demasiado: tuve que caminar 20 cuadras hasta la estación. De constitución a Independencia e hice trasbordo en la línea E y ahí llegue a Flores. El sube llenísimo no se podía ni estar. Ahora me tengo que tomar de vuelta el tren y tengo que caminar de nuevo porque todavía no cobramos y no hay plata. Todo está muy caro", explicó el hombre.

Otro de los usuarios, dijo somos "rehénes de los colectiveros, lo que ellos piden de aumento nosotros lo pagamos en el remis. Pero el verdadero paro es que saquen los colectivos y no cobren al boleto, así afectan a la empresa". Algunos explicaron que "se quedaron a dormir en el trabajo" por el paro de colectivos.

Qué dijo Sergio Massa, tras la reunión con empresarios de transporte

"A partir de las 17.30 horas se levanta la medida de fuerza. Desde el lunes va a haber una mesa tendida para buscar solución a los problemas que tienen las empresas de transporte", señaló Massa tras la reunión, y enumeró la renovación de cubiertas, el costo de importación, los impuestos o los combustibles como algunos de los inconvenientes que vive el sector.

"Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y estado, porque no es el sentido. 85 de cada 100 pesos del costo del transporte hoy los paga el estado", advirtió el titular del Palacio de Hacienda.

Massa detalló que tanto los representantes de las cámaras, como el sindicato y los ministerios de Trabajo y Transporte firmaron el acta paritaria pendiente y las resoluciones que van a garantizar y blindar el funcionamiento del servicio también. También lamentó que no haya concurrido ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad a la reunión.

"Nos hubiese gustado que la Ciudad esté en la mesa, ponga el cuerpo, haga inversión y cuide el bolsillo de vecinos y vecinas. Queremos que asuma la parte de responsabilidad que tiene y se siente a la mesa a partir del lunes, para que todos podamos garantizar que esto no vuelva a pasar", señaló el ministro.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda remarcó la importancia de buscar consensos y soluciones a partir del diálogo. "Estamos acostumbrados a resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, ni con un revólver en la mesa, ni tomando de rehén a los pasajeros y trabajadores. Eso no lo podemos permitir", advirtió.

"La mesa está tendida. Queremos empresas fuertes, servicios públicos que la gente pueda pagar, trabajadores con buenos salarios y que todo sea fruto del consenso y del diálogo, no de la extorsión ni la presión", concluyó Massa.