En medio del paro, Massa apuntó a los empresarios "parásitos" del Estado

"No están discutiendo los salarios de los trabajadores porque estaban acordados en paritarias y se depositaron, tampoco las tarifas porque no les importa. De cada 100 pesos del boleto, 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios, tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE. ¿Qué están defendiendo, qué piden? Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. A los que son parásitos del Estado y quieren extorsionar les decimos no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar", aseveró.