La noticia de la muerte de Stacey King generó una profunda conmoción en el mundo del básquet. El expivote estadounidense, tricampeón de la NBA con los Chicago Bulls de Michael Jordan y recordado por su paso por el básquet argentino, falleció a los 59 años. La información fue confirmada por la franquicia y la propia liga, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas del deceso. En los últimos años, King se había mantenido ligado al deporte como comentarista y analista televisivo, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de los Bulls .

A través de un comunicado oficial, la NBA expresó su pesar por la pérdida de una figura que dejó una huella en distintas facetas del juego. “La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años”, señaló la liga. Además, destacó que el ex jugador “dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista” y remarcó que durante más de dos décadas transmitió su “pasión, conocimiento y energía inconfundible” a generaciones de fanáticos.

King construyó una destacada carrera en la NBA luego de ser seleccionado por Chicago en el sexto puesto del Draft de 1989, procedente de la Universidad de Oklahoma. Durante su temporada de novato disputó los 82 partidos de la fase regular y rápidamente se convirtió en una pieza habitual de la rotación del equipo.

El mejor momento de su carrera llegó a comienzos de la década de 1990, cuando integró el plantel dirigido por Phil Jackson que conquistó tres campeonatos consecutivos entre 1991 y 1993 . Aunque no era una de las estrellas del equipo, formó parte de una de las dinastías más recordadas de la historia del deporte junto a Michael Jordan y Scottie Pippen.

Tras su etapa en los Bulls, el pivote de 2.11 metros continuó su recorrido por la liga con pasos por Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. En total disputó ocho temporadas en la NBA y jugó 438 partidos, donde registró promedios de 6,4 puntos y 3,3 rebotes por encuentro. Una vez retirado, también incursionó como entrenador antes de iniciar una exitosa carrera en los medios de comunicación. Su carisma y estilo particular lo transformaron en un comentarista muy querido por los fanáticos de Chicago, función que desempeñó durante más de veinte años y por la que recibió distintos reconocimientos.

Stacey King Atenas Stacey King en un entrenamiento con Atenas de Córdoba. La voz

La trayectoria de King también tuvo un capítulo en la Argentina. En 1998 fue contratado por Atenas de Córdoba para ocupar el lugar que había dejado Fabricio Oberto tras su salida al básquet europeo. Su llegada generó una enorme expectativa por tratarse de un jugador con tres anillos de campeón de la NBA, aunque los problemas físicos en sus rodillas limitaron su rendimiento. En su presentación explicó: “decidí venir a Atenas porque sé que juega muy buen básquetbol y es el mejor equipo de América del Sur”. Su paso fue breve, ya que disputó apenas ocho partidos antes de desvincularse, pero su presencia quedó grabada en la memoria del club y de la Liga Nacional por haber contado con un integrante de los legendarios Bulls de los años 90.