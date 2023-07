Massa se reunió con empresarios de transporte y se levanta el paro de colectivos

"Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y estado, porque no es el sentido. 85 de cada 100 pesos del costo del transporte hoy los paga el estado", advirtió el titular del Palacio de Hacienda.

A primera hora, Massa advirtió que es "un paro extraño, al que convocaron o forzaron empresarios. El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios la retuvieron para forzar a los trabajadores a salir a la calle".

"No están discutiendo los salarios de los trabajadores porque estaban acordados en paritarias y se depositaron, tampoco las tarifas porque no les importa. De cada 100 pesos del boleto, 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios, tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE. ¿Qué están defendiendo, qué piden? Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. A los que son parásitos del Estado y quieren extorsionar les decimos no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar", aseveró.

Asimismo, mencionó expresamente a los hermanos José y Ángel Faijá, dueños de la empresa de colectivos DOTA y a Eduardo Alejandro Zbikoski, dueño de La Nueva Metropol. Sobre este último Massa ironizó: "Le dicen 'el amarillo', preguntensé por qué", en clara alusión a sus presuntos vínculos con dirigentes del PRO.

Quiénes son los empresarios detrás del paro

Eduardo Alejandro Zbikoski tiene 54 años y es un abogado oriundo de la provincia de Misiones. Además de la Nueva Metropol posee otras empresas de transporte público como Costera Metropolitana, Misión Buenos Aires, Expreso Singer y Toyota Misiones SA.

En 2017, fue investigado por la Justicia acusado de cometer una presunta maniobra para cobrar subsidios del Estado que no le correspondía en las líneas 194 y 195. La ley señalaba que los servicios especiales de los transportes públicos no estaban en condiciones de percibir compensaciones económicas. Es por ello que La Nueva Metropol achicó recorridos para volverlos “expresos” y poder recibir sumas extras.

Tres años más tarde, la AFIP detectó, a través de 16 operativos, que la empresa de transporte tenía una deuda de impuestos de más de $223 millones.

Por su parte, otro de los empresarios de transporte nombrado por Massa es Ángel Faijá, uno de los dueños del grupo DOTA, una de las empresas más grandes en el AMBA que transporta la mayor cantidad de pasajeros y recibe mensualmente cerca de $10.000 millones de subsidios tarifarios.

“Estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios, tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE. ¿Qué están defendiendo, qué piden? Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. A los que son parásitos del Estado y quieren extorsionar les decimos no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar", aseveró el ministro de Economía en referencia a los empresarios mencionados.

Un informe realizado por Emilio Álzaga, Antonio Cortés, Jorge Sánchez y Alejandro Sicra, especialistas en transporte urbano de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), refleja que actualmente DOTA cuenta con más de 3.000 colectivos sobre un parque total de 18.000 vehículos que operan en la región.

La empresa de transporte pasó de tener el 6% del parque total en 2000 a poseer casi el 19% en 2019. Con respecto a la demanda, saltó de atender el 6% en el 2000 a casi el 16% en 2019.

Además, la empresa de Ángel Faijá lidera la CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), mientras que la Nueva Metropol, perteneciente a Eduardo Alejandro Zbikoski, encabeza AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor).