Se extiende el fin de semana largo: será feriado el lunes 4 de mayo en 2026 Es fundamental que tanto trabajadores como empresas verifiquen el alcance de esta medida, ya que, no es un feriado de alcance nacional. Por + Seguir en







Este fin de semana resultará en una unión de varios Feriados para muchos trabajadores

Los ciudadanos de estas zonas disfrutarán de 4 días corridos sin actividad, del viernes 1 al lunes 4 inclusive.

El asueto alcanza a la ciudad de Bariloche (Río Negro) y a la localidad de Villa Maza (Adolfo Alsina, Buenos Aires).

En ambos casos, el feriado se establece por la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.

El cese de tareas es total y obligatorio para todas las dependencias estatales, municipales y provinciales con sede allí.

El calendario de Feriados de mayo de 2026 ha sorprendido a miles de argentinos con una noticia que altera los planes de descanso y organización laboral para el inicio del mes. Si bien el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, ya garantizaba un fin de semana de tres días, una reciente disposición ha extendido este período de asueto, confirmando que el lunes 4 de mayo será feriado para un sector específico de la población.

Esta extensión del descanso no solo impacta en la rutina escolar y administrativa, sino que genera un "mega fin de semana largo" de cuatro días, ideal para el turismo de cercanía y las celebraciones comunitarias que marcan la identidad de diversas localidades del país. La medida, que responde a conmemoraciones de carácter local y regional, pone el foco en la provincia de Buenos Aires y Río Negro.

Por qué es feriado el lunes 4 de mayo en 2026 feriado

Debido a la coincidencia de sus aniversarios fundacionales con el calendario de principios de mes, dos localidades lograrán unificar el feriado nacional del viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) con el lunes 4 de mayo. Así, este "feriado extra" lo tendrán quienes desempeñan sus actividades en San Carlos de Bariloche, en Río Negro; y Villa Maza, en la provincia de Buenos Aires.

Es importante señalar que, al tratarse de feriados de alcance municipal o regional, el cese de tareas es obligatorio para el sector público, las escuelas y las dependencias municipales. Para el sector privado, la jornada funciona bajo la modalidad de día no laborable. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre