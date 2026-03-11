12 de marzo de 2026 Inicio
Conmoción en Córdoba: un rayo provocó un incendio en una casa de Cosquín

El siniestro ocurrió en el barrio Molinari y causó daños materiales tras afectar la red de energía del inmueble. El rayo impactó sobre el techo de la cabaña y alcanzó una zapatilla del tomacorriente.

Los bomberos lograron controlar el fuego.

Un rayo impactó en una vivienda de la ciudad cordobesa de Cosquín y produjo un incendio que alteró la tranquilidad del barrio Molinari. El incidente se produjo en la intersección de las calles San Luis y San Juan.

La propietaria del inmueble relató a la Policía de Córdoba el origen exacto del fuego. El rayo impactó sobre el techo de la cabaña y alcanzó una zapatilla del tomacorriente, situación que facilitó la rápida expansión del foco ígneo en el interior.

Efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de forma inmediata tras el aviso de emergencia. El veloz despliegue de las fuerzas de seguridad permitió el control de la situación y evitó la propagación del fuego hacia las casas colindantes.

El personal a cargo del operativo logró la extinción total de las llamas en escasos minutos. Los datos oficiales confirmaron daños materiales exclusivos en la propiedad, sin reportes de víctimas o necesidades de asistencia médica para los ocupantes.

