Allanamiento en Lanús: identificaron a un joven que amenazó con replicar la masacre escolar de Nashville

El operativo se llevó a cabo en el sur del conurbano bonaerense tras detectar amenazas de un posible ataque en una escuela, realizadas a través de una plataforma de videojuegos en línea.

La Policía secuestró dos dagas de uso militar

La Policía secuestró dos dagas de uso militar, chalecos tácticos, gorras militares y uniformes apócrifos de las fuerzas de seguridad. 

La Policía Federal dio con la identidad de un joven que había amenazado con replicar la masacre escolar de Nashville, ocurrida en 2023 en dicha ciudad estadounidense. Las amenazas fueron realizadas a través de una plataforma de videojuegos en línea. Durante el operativo se secuestraron dos dagas de uso militar, chalecos tácticos, gorras militares y uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino.

La investigación se inició a partir de un informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su Agregado Jurídico en la República Argentina, mediante el cual se alertó sobre una grave situación que se estaba desarrollando a través de una reconocida plataforma de videojuegos en línea, utilizada en mayor parte por menores de edad. Los investigadores detectaron que un usuario manifestó en un chat su intención de convertirse en un “tirador real”.

La pesquisa avanzó y, días más tarde, el mismo usuario volvió a manifestarse en la red, expresando su intención de llevar a cabo una matanza semejante a la registrada en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven atacó una escuela con un arma semiautomática y provocó la muerte de tres docentes y tres alumnos.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, intervino en la causa y convocó al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para que identifique al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada a las mismas.

Dagas y uniforme militar secuestrados por la PFA

Tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, se determinó que el autor de las amenazas era un adolescente residente en Lanús Este. “Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente ordenó el correspondiente allanamiento, que se llevó a cabo en una vivienda situada sobre la calle Montevideo”, detalla el parte policial.

En el procedimiento se secuestraron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro. A su vez, se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

