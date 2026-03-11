12 de marzo de 2026 Inicio
La angustia del padre de la abogada argentina detenida en Brasil: qué dijo sobre su estado de salud

Se trata de Mariano Paéz, quien, desde Santiago del Estero, contó el delicado momento que transita su hija mientras está detenida con una tobillera electrónica en Río de Janeiro.

La abogada de 29 años se encuentra bajo arresto domiciliario.

La abogada de 29 años se encuentra bajo arresto domiciliario.

Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.
El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

En diálogo con Telenoche, el padre de la influencer santiagueña relató cómo vive Agostina las horas de calvario tras casi dos meses bajo arresto domiciliario. "Está tratándose con un psicólogo vía Zoom, de Santiago del Estero. Los gastos los estamos afrontando con la familia. Es insostenible y esperamos que mejore su situación", precisó.

Además, añadió: "Hay veces que no me quiere responder el teléfono. Constantemente tenemos miedo". En el mismo sentido, el padre de la joven señaló el motivo del cambio de defensa, tras asumir Carla Junqueira en lugar de Ezequiel Roitman por discrepancias en la estrategia.

mariano paez padre abogada brasil

"Demoraba las cosas", apuntó el hombre contra el exabogado de la familia. Según expresó, el nuevo equipo legal permitirá que Páez pueda pedir disculpas y expresar su arrepentimiento. Así, la joven, que afronta una causa por injuria racial, permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística carioca, en contacto permanente con las autoridades judiciales. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina.

Habló la abogada argentina detenida en Brasil: "Me equivoqué y estoy pagando las consecuencias"

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil desde enero luego de hacer gestos racistas a la salida de un boliche, realizó un giro en su estrategia de defensa y se mostró arrepentida de lo sucedido. "Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso, ahora quiero pedir disculpas públicamente", comenzó el relato.

Tras la recomendación de su nueva letrada, la doctora Carla Junqueira, la influencer santiagueña cambió su estrategia de defensa y expresó: "Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal y que mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado, y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso".

La abogada ofreció disculpas "de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud", y añadió: "Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo".

