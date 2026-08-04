4 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

La joven chaqueña fue detenida tras confesar que apuñaló a su pareja en medio de una discusión. La fiscal la imputó por homicidio agravado por el vínculo, luego de que la víctima muriera en el Hospital Perrando por una herida en el cuello.

Por
Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

Victoria Luz Cantero reconoció el ataque apenas llegó al hospital y quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo. Según reveló la fiscal Ana González de Pacce, un policía hospitalario escuchó cuando la joven dijo: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”. En ese momento "estaba muy alterada y con sangre en las manos", lo que motivó su inmediata detención.

La modelo e influencer Candela Arizaga.
Te puede interesar:

Detuvieron a Facundo Moyano: el nuevo video de su pareja corriendo por Belgrano

La causa por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia avanzó este martes en Chaco con la acusación formal contra su pareja, Victoria Luz Cantero, con una de las figuras más severas del Código Penal. El domingo, Guardia había ingresado en estado crítico al Hospital Julio C. Perrando tras recibir una puñalada en el cuello. Pese a los intentos médicos, la herida comprometió vasos vitales y derivó en un paro cardiorrespiratorio que terminó con su muerte.

Esta mañana la fiscal de la causa dio detalles del momento de la detención de la joven donde confesó que habían tenido una fuerte pelea de pareja y que ella intentó defenderse. Asimismo, para los investigadores, la reconstrucción de las horas previas al asesinato se apoya también en la declaración del hermano de la acusada, considerado un testimonio central para la causa.

El hombre, que además de mantener un vínculo con víctima fatal, relató que cerca de las seis de la mañana recibió un llamado y escuchó a su hermana gritar: “Me rompiste el celular”, en medio de una fuerte discusión. Ese relato coincide con lo aportado por vecinos, quienes aseguraron haber oído gritos y una pelea violenta a esa misma hora.

Antecedentes de violencia ignorados por la Justicia

La fiscal González de Pacce aseguró además que existía un antecedente entre ambos que databa de noviembre de 2025 cuando Matías Álvarez Guardia denunció a Canteros por violencia, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal. Sin embargo, no existen denuncias previas de violencia de género presentadas por la imputada contra la víctima.

En el lugar del crimen, los peritos incautaron un cuchillo de cocina con mango negro, que será sometido a análisis para confirmar si fue el arma utilizada en el ataque. Mientras la acusada continúa detenida, la fiscalía avanza con nuevas declaraciones y el análisis de pruebas clave. Asimismo, ee revisan cámaras de seguridad y se esperan los resultados de la autopsia y estudios toxicológicos.

Aunque la causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo, la imputación podría modificarse una vez concluidos los peritajes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La familia de Julián Álvarez aseguró que la relación con Luz Cantero era tóxica.

Crimen en Chaco: la joven acusada de asesinar a su novio admitió que lo apuñaló

Las imágenes responden a una cámara de seguridad privada. 

Apareció un nuevo video de la pareja de Facundo Moyano deambulando por la calle

Candela es la pareja del exdiputado.

Declaró Candela Arizaga tras un confuso episodio con Facundo Moyano: "No me pegó"

Facundo Moyano es investigado tras la denuncia.

Se dieron a conocer las primeras fotos de Facundo Moyano tras el episodio con su pareja

play

Tras la detención, cómo sigue la situación judicial del Facundo Moyano

play

Confirmaron que Facundo Moyano fue trasladado y que no quiso sacarse sangre

Rating Cero

El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
play

"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes

Ángel de Brito fue quien confirmó hacia dónde se dirige.

Sorpresivo cambio: famosa conductora deja El Trece y TN para seguir su carrera en América TV

Tras el accidente, el auto quedó destrozado.

"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió una figura de la TV

La famosa artista tuvo que afrontar muchos cambios.

La impresionante transformación de Luisana Lopilato para hacer Pepita, la pistolera: cambió por completo

últimas noticias

El dólar oficial opera sin sobresaltos en el inicio de agosto.

En el inicio de agosto, el dólar se mantiene arriba de los $1.500

Hace 5 minutos
Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

Hace 11 minutos
El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

Hace 15 minutos
El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

Hace 33 minutos
El hambre empuja la indigencia y afecta al 42% de los jóvenes. 

Alarma social: según la UCA, la pobreza volvió a subir y ya roza el 30%

Hace 37 minutos