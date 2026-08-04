"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco" La joven chaqueña fue detenida tras confesar que apuñaló a su pareja en medio de una discusión. La fiscal la imputó por homicidio agravado por el vínculo, luego de que la víctima muriera en el Hospital Perrando por una herida en el cuello. Por Agregar C5N en









Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco.

Victoria Luz Cantero reconoció el ataque apenas llegó al hospital y quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo. Según reveló la fiscal Ana González de Pacce, un policía hospitalario escuchó cuando la joven dijo: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”. En ese momento "estaba muy alterada y con sangre en las manos", lo que motivó su inmediata detención.

La causa por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia avanzó este martes en Chaco con la acusación formal contra su pareja, Victoria Luz Cantero, con una de las figuras más severas del Código Penal. El domingo, Guardia había ingresado en estado crítico al Hospital Julio C. Perrando tras recibir una puñalada en el cuello. Pese a los intentos médicos, la herida comprometió vasos vitales y derivó en un paro cardiorrespiratorio que terminó con su muerte.

Esta mañana la fiscal de la causa dio detalles del momento de la detención de la joven donde confesó que habían tenido una fuerte pelea de pareja y que ella intentó defenderse. Asimismo, para los investigadores, la reconstrucción de las horas previas al asesinato se apoya también en la declaración del hermano de la acusada, considerado un testimonio central para la causa.

El hombre, que además de mantener un vínculo con víctima fatal, relató que cerca de las seis de la mañana recibió un llamado y escuchó a su hermana gritar: “Me rompiste el celular”, en medio de una fuerte discusión. Ese relato coincide con lo aportado por vecinos, quienes aseguraron haber oído gritos y una pelea violenta a esa misma hora.

Antecedentes de violencia ignorados por la Justicia La fiscal González de Pacce aseguró además que existía un antecedente entre ambos que databa de noviembre de 2025 cuando Matías Álvarez Guardia denunció a Canteros por violencia, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal. Sin embargo, no existen denuncias previas de violencia de género presentadas por la imputada contra la víctima.

En el lugar del crimen, los peritos incautaron un cuchillo de cocina con mango negro, que será sometido a análisis para confirmar si fue el arma utilizada en el ataque. Mientras la acusada continúa detenida, la fiscalía avanza con nuevas declaraciones y el análisis de pruebas clave. Asimismo, ee revisan cámaras de seguridad y se esperan los resultados de la autopsia y estudios toxicológicos. Aunque la causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo, la imputación podría modificarse una vez concluidos los peritajes.