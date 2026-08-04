La Plata: investigan la muerte de una mujer que apareció en un pozo del patio de su casa

Fue identificada como Sandra Cañete, de 59 años. Vivía sola y la encontró una amiga que ingresó a la vivienda con ayuda de un vecino. La UFI N°3 caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte".

La casa en la que encontraron a la mujer de 59 años está ubicada en 25 y 413.

Una mujer de 59 años, identificada como Sandra Cañete, fue hallada sin vida en un pozo en el patio de su casa en Villa Elisa, en la zona norte del Gran La Plata. La UFI N°3 de la capital bonaerense caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte" y la hipótesis más fuerte es un accidente doméstico, aunque todavía falta la autopsia.

Una amiga de Cañete se acercó al domicilio a pedido del hijo de la mujer, quien desde el día anterior no lograba comunicarse con ella por teléfono, y logró ingresar a la propiedad con la ayuda de un vecino. Fue ella quien la encontró caída de cabeza en un pozo y llamó al 911.

Según consta en el parte oficial, junto al cuerpo había una pala de punta, un pico, un balde de acero inoxidable, un alargue conectado a la vivienda y una bomba centrífuga. El equipo de investigación encontró un segundo pozo de menor tamaño con agua y constataron que la llave térmica de la casa estaba baja, por lo que el inmueble se encontraba sin luz.

Los primeros relevamientos también determinaron que la mujer vivía sola y que en el interior de la vivienda no había signos de desorden ni faltantes que hicieran presumir un robo.

Fuentes oficiales con acceso a la investigación indicaron al diario platense El Día que, hasta el momento, las pericias realizadas en el lugar no hallaron indicios compatibles con un homicidio. La autopsia está prevista para este miércoles y permitirá establecer la causa de la muerte.

Hallaron sana y salva en Brasil a una mujer argentina que estaba desaparecida hace un mes

Micaela Gladys Albornoz, una mujer rosarina de 32 años que había sido vista por última vez el 24 de junio, fue encontrada en buen estado de salud en la ciudad brasileña de Florianópolis y ahora se espera que se reencuentre con su familia, mientras las autoridades continúan la investigación para establecer los motivos de la desaparición.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virgina Couddanes, expuso que Albornoz fue trasladada al Consulado Argentino situado en el sur de Brasilia, donde llegó con el DNI de una vecina para pedir ayuda y dirigirse a San Pablo. En este marco, detalló que el documento "permitió su identificación, que fue corroborada mediante sus huellas dactilares".

La mujer había salido de su domicilio en Villa Manuelita y su familia denunció su desaparición, mientras que los investigadores determinaron que hubo movimientos bancarios en una terminal de micros de Córdoba y recibieron información que marcaban que se encontraba en Santiago del Estero.

Por su parte, el Gobierno santafesino estableció una recompensa de $10 millones para los que aporten datos certeros sobre el paradero y el Ministerio de Seguridad fijó una compensación de $5 millones. Ahora, se espera que la mujer, quien se encuentra con un tratamiento de salud mental, vuelva a Rosario y se reúna con su familia.