Caso Agostina Vega: piden detener a la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Los abogados del padre de la adolescente asesinada en Córdoba solicitaron los arrestos ya que sospechan que "pudieron haber limpiado la escena del crimen". Por el femicidio hay cuatro detenidos.

Los abogados del padre de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en mayo en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba , pidieron las detenciones de la madre y la hermana de Claudio Barrelier. El hombre permanece detenido como principal acusado del crimen.

La letrada Fernanda Alaniz , una de las representantes de Gabriel Vega , confirmó en diálogo con C5N las solicitudes de detención y explicó sus argumentos: "Es por el ingreso y permanencia luego del femicidio, antes del allanamiento que hubo el miércoles 27 de mayo. Sospecho que pudieron haber limpiado la escena del crimen". En esa jornada, la búsqueda de la menor permanecía activa y las autoridades examinaron el domicilio de Barrelier, ubicado en el barrio Cofico.

En tal sentido, ahora el fiscal Raúl Garzón debe establecer si acompañará los pedidos de la abogada. Por lo pronto Barrelier, fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, también se encuentran arrestados su pareja, identificada como Marianela Palmero ; una mujer que le prestó su auto Ford Ka al presunto autor material después del asesinato, llamada Soledad Andreani ; y un hombre que convivió con el presunto autor material, que se llama Osvaldo Fassetta. Los tres están acusados del delito de encubrimiento agravado.

El último avance en la investigación ocurrió el 23 de julio, cuando los investigadores volvieron a inspeccionar la propiedad de Barrelier con el objetivo reconstruir visualmente la disposición del lugar para determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo una implicancia directa en el hecho . Previamente, la Justicia determinó que el hombre era empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto.

Agostina Vega tenía 14 años. Redes sociales

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina abandonó la casa de su familia la noche del 23 de mayo para juntarse con el principal imputado en Cofico. La hipótesis central apunta a que abordó un remís desde el barrio General Mosconi rumbo a la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde se los observó juntos cerca de las 22:30.

En este marco, el testimonio del conductor del remís fue clave para la Fiscalía ya que declaró que Agostina contó que se encontrará con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido su pareja. El relato fue incluido en la causa debido a que las autoridades reconstruyeron el contexto del encuentro.

Por su parte, el presunto autor material del crimen afirmó que solo se reunió con la menor para darle dinero para el viaje. De acuerdo con su testimonio, recorrieron a pie un par de cuadras por Cofico hasta que la adolescente se subió a un Volkswagen Gol color rojo para dirigirse a lo de un conocido.

No obstante, la Fiscalía a cargo de Garzón cotejó esta versión con las filmaciones de las cámaras de seguridad, después de que constataran la presencia de ambos alrededor de las 22:30. Sin embargo, en ningún momento registraron el paso del vehículo señalado por el acusado.