3 de agosto de 2026 Inicio
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"La Nahir Galarza de Chaco": quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su novio

Publicaciones violentas, agresiones previas y una fijación obsesiva marcan el perfil de la imputada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia.

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Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de matar a su novio en Chaco.

Victoria Luz Cantero.
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El abogado de la joven acusada de matar a su novio en Chaco afirmó que "había un vínculo tóxico"

A pesar de no convivir, la pareja mantuvo un vínculo de dos años que la familia de la víctima definió como turbulento. La hermana del joven asesinado, Noelia Guardia, describió a la imputada como una persona "muy mala" y "muy tóxica", y remarcó que actuó "sin compasión".

Los allegados a Álvarez Guardia aseguraron que la sospechosa lo hostigaba cada vez que él intentaba terminar la relación. Asimismo, revelaron que el joven radicó al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025 tras sufrir irrupciones imprevistas en la vivienda de su madre.

Tras el crimen, familiares de la víctima rescataron capturas de las redes sociales de la acusada que dan cuenta de una conducta marcada por las amenazas y la justificación de la agresión física.

Las estremecedoras publicaciones en sus redes sociales exhiben un perfil violento

En Facebook, la joven mostraba una marcada fascinación por las armas y el maltrato emocional. En una de las publicaciones capturadas por los allegados del joven se leía: "No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock", mientras que en otra afirmaba: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".

El contenido vertido en su cuenta de TikTok reforzaba la misma retórica hostil hacia los hombres. En una de sus publicaciones más directas, la imputada lanzó una clara advertencia: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".

Asimismo, la joven solía adherir a discursos que avalaban la agresión como una forma de respuesta social. En otro de los posteos recuperados por la querella, Cantero coincidió con una frase que señalaba: "No existe una guerra de géneros. Los hombres han sido abusivos durante generaciones y las mujeres por fin se están negando a tolerarlo. Eso es todo".

Todo este material digital, que la acusada eliminó de sus cuentas tras el ataque, forma parte de las pruebas presentadas ante la fiscal Ana González de Pacce para trazar el perfil de la acusada dentro del expediente judicial.

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