5 de agosto de 2026 Inicio
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Lanús: brutal pelea entre un joven y un empleado municipal a la salida de un boliche

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona comercial de "Lanusita", cuando dos grupos iniciaron una riña que llevó a la intervención del personal de prevención.

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El empleado municipal terminó con heridas leves. 

Un joven y un empleado municipal fueron protagonistas de una brutal pelea a la salida de un boliche en el partido bonaerense de Lanús. Todo comenzó en horas de la madrugada cuando el personal de prevención intervino en la riña entre dos grupos que habían asistido al local bailable en la zona comercial de "Lanusita". Los hechos quedaron registrados en videos que rápidamente se hicieron virales por redes sociales.

La modelo e influencer Candela Arizaga.
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"Todo sucedió en la zona de Lanús más concurrida por la noche, en el cruce de Iberlucea y Moreno. En la salida de un bar, que se vuelve una especie de boliche que devino en un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes. El personal de prevención intervino para detener la escalada de violencia", informó en un primer momento el periodista de C5N Diego Gabriele.

A posterior detalló que "lo que nadie esperaba era que ese joven comience a golpear al empleado de seguridad municipal que terminó con algunas lesiones. La gente presente grababa todo como si fuera algo divertido".

El atacante finalmente pudo ser reducido por el personal y a las pocas horas quedó detenido en una comisaría local por personal policial.

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