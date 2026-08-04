4 de agosto de 2026 Inicio
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Candela Arizaga recibió el alta médica tras el confuso episodio con Facundo Moyano

La pareja del exdiputado, que fue hallada desorientada y semidesnuda en la vía pública en Belgrano, se retiró del Hospital Pirovano luego de ser asistida por los médicos.

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La modelo e influencer Candela Arizaga.

La modelo e influencer Candela Arizaga.

Candela Arizaga, pareja de Facundo Moyano, recibió el alta médica del Hospital Pirovano después de ser asistida por un confuso episodio con el exdiputado nacional en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La Justicia analiza una serie de videos en los que se observa a la influencer y modelo mientras corría por Avenida Virrey Vértiz.

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Arizaga declaró en el establecimiento médico que Moyano "no le pegó" y las autoridades remarcaron que tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes". En este marco, el exdiputado nacional permanece detenido por el delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad".

En tanto, el abogado de la modelo, Diego Storto, habló en C5N y aclaró que su representada manifestó sus dichos cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas: "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias porque, pese a no me gusta usar estos términos, fue una noche demasiado exaltada para ambos. El resultante de esto no la deja declarar todavía bien".

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Las autoridades judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por violencia de género ni por agresiones físicas por parte de la mujer contra Moyano. No obstante, la fiscalía de turno tomó intervención para determinar con precisión las circunstancias en que se desarrollaron los hechos dentro del inmueble. Pocas horas más tarde, el fiscal pidió la detención por "lesiones leves".

Como parte del protocolo de investigación, la Justicia analizará las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector en Avenida del Libertador para reconstruir la secuencia exacta de la salida de la pareja. Asimismo, se aguarda la evolución médica de la joven para tomarle declaración testimonial, un elemento considerado clave para el avance de la causa.

Quién es Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

La joven es una modelo e influencer oriunda de Rosario que ha cobrado gran notoriedad pública por sus vínculos sentimentales con figuras destacadas del espectáculo, el deporte y la política argentina.

En su trabajo como creadora de contenido y modelo publicitaria, Arizaga logró consolidar una importante comunidad en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300mil seguidores. A través de sus redes comparte habitualmente sesiones de fotos, sus viajes y su marcado fanatismo por el club Rosario Central.

Su salto a los medios masivos ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante de cumbia 420 L-Gante. Durante la relación, Candela acompañó al músico a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras de la farándula como Wanda Nara.

A finales de ese mismo año, volvió a acaparar la atención de la prensa del corazón tras el surgimiento de fuertes rumores que la vinculaban con el futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández, luego de coincidir en un viaje a Londres.

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