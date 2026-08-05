5 de agosto de 2026 Inicio
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Juicio por Loan Peña: declaró Nicolás "El Americano" Soria, uno de los imputados

Este miércoles se llevó adelante una nueva ronda de testimonios en la 13° audiencia del juicio oral. Durante la jornada brindaron su testimonio Santiago Fabián Maidana, un vecino de 9 de julio, Leticia Risco, titular del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) en 2025 y Guillermo Gustavo Romero, perito odorológico.

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Nueva audiencia. 

Nueva audiencia. 

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó con la declaración de Nicolás "El Americano" Soria, imputado por entorpecer la investigación. El acusado no aceptó a responder preguntas relacionadas con el caso y solamente habló sobre el presunto ataque que sufrió en Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco.

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"Mi integridad física está corriendo riesgo y les agradezco el momento este que me dan para explicar esta situación", declaró Soria según informó Infobae. En esa línea añadió que esto "no significa que yo no vaya a declarar, estoy por declarar esta semana, mañana o la próxima semana. Por eso si quieren preparar las preguntas la fiscalía, yo voy a responder absolutamente todas las preguntas que la fiscalía o la querella tenga para mí".

Soria es parte de un grupo de imputados acusados de entorpecer la investigación, liderado por la abogada Elizabet Noemí Cutaia (47) y el perito en criminalística Alan Juan José Cañete (34). También tuvo un rol destacado Nicolás Gabriel Soria (44), alias "El Americano", quien se hacía pasar por integrante de Interpol y los servicios de inteligencia norteamericanos, y buscó instalar la hipótesis de que la desaparición de Loan respondía a un ajuste de cuentas narco.

Completan el grupo Pablo Javier Noguera (44), pareja de Cutaia; la operadora en violencia familiar Valeria López (52); la abogada Delfina Taborda (24); el policía de la Ciudad Leonardo Rubio (40); la estudiante de psicología Verónica Machuca Yuni; el ex estudiante de psicología Pablo Núñez (28); y Rossi Colombo.

Qué declararon Guillermo Romero y Santiago Fabián Maidana

También testificó Guillermo Gustavo Romero guía de canes que participó de los peritajes: "Mi intervención fue el levantamiento de las huellas en dos vehículos bajo la supervisión del doctor Mario Rosillo. Permanecimos seis o siete días, no recuerdo exactamente. Fuimos convocados, en colaboración a través del ministro de Seguridad en ese entonces".

A su vez, le tocó el turno a Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio quién aseguró que "estuvimos en una parte de la casa de la abuela Catalina, como más o menos a un kilómetro, perdido en el monte. Y había gente a mi alrededor que en el estado decían: Apareció Loan, apareció Loan. Y bueno, todos contentos, festejamos y fuimos todos a la casa de la abuela Catalina a encontrarnos todos los de la búsqueda. Estuvimos en el frente de la casa de la abuela Catalina y ahí dijeron que era una falsa alarma, que no, que era mentira".

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