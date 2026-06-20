Se congela el termómetro: inminente arribo de un nuevo frente frío polar con mínimas de 0 grados

Durante el fin de semana, una masa de aire ingresará desde la Patagonia afectando paulatinamente el centro y norte de la Argentina. Los especialistas no descartan que esté acompañada de una leve inestabilidad, que generará precipitaciones aisladas. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene varias alertas vigentes por viento y nevada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y nevadas para varias localidades de Argentina. En paralelo se espera el ingreso de un nuevo frente frío polar durante el fin de semana que generará un brusco descenso de las temperaturas con mínimas cerca de los 0 grados.

Las provincias bajo alerta por viento son Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja , esta área del territorio será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

A su vez, la zona cordillerana de Neuquén también está bajo alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

#PronosticodelTiempo Fin de semana muy frío y con poco sol Se intensifica el viento en Patagonia, con ráfagas de hasta 90 km/h Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/jqsPsbqV3L

Por su parte, desde Meteored informaron que un "sistema frontal frío irá recorriendo durante el día el centro y norte del país, con periodos de mayor nubosidad respecto al sábado y ligera inestabilidad por sectores". Esto generará que provincias como "Mendoza, San Luis, Córdoba, así como partes del NOA, son más propensas a registrar algunas débiles precipitaciones aisladas".

Para el sábado 20 , se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima se estima en 15°, mientras que la mínima registrará un piso de 4°. Los vientos predominarán del sector sudoeste y sur, sin probabilidades de lluvia a lo largo del día.

El domingo 21 se presentará con un incremento de la nubosidad durante la madrugada y la mañana, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 14°. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, entre un 0% y un 10% en las primeras horas, con rotación de vientos hacia el sector este y noreste.

A partir del lunes 22, comenzará a profundizarse el descenso de la temperatura en la región metropolitana. Para este día se espera una máxima de 13° y una mínima de 8°, con vientos que rotarán del sector norte hacia el noreste y cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde/noche.

El martes 23 continuará la tendencia a la baja, con una temperatura máxima estimada en 12° y una mínima de 6°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, bajo la influencia de vientos del sector noreste y norte.