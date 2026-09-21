Se congela el precio de la VTV en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo y cuánto cuesta El gobierno bonaerense postergó el aumento del 17% y fijó los valores de la Verificación Técnica Vehicular. La decisión busca mitigar el impacto económico por las medidas de la administración libertaria. Por Agregar C5N en









La provincia de Buenos Aires mantendrá congelado el precio de la VTV.

El gobierno bonaerense suspendió por 90 días el aumento de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por lo que postergó el incremento del 17% estipulado desde el 16 de julio y congeló los valores hasta el 14 de octubre, cuando deberá establecerse una nueva tarifa básica.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense, que establece que los dueños de vehículos pagarán el importe actual hasta el 14 de octubre. De esta forma, el valor básico para auto de hasta 2.500 kilómetros continuará en $97.057,65, IVA incluido, mientras que las concesionarias habían pedido subir esa tarifa a $114.105,99.

En tanto, mientras se mantenga el congelamiento, las motos pagan $38.801,03 y los vehículos de más de 2.500 kilos abonan $174.604,64. Por su parte, los remolques y acoplados livianos pagan $58.201,54, mientras que para los remolques y acoplados pesados el valor vigente asciende a $87.302,33.

La provincia de Buenos Aires mantendrá congelado el precio de la VTV. En tal sentido, la nueva tarifa básica tomará como referencia el salario de la categoría 1 del convenio entre Smata y Cavea que se encuentre vigente en ese momento, por lo que el cálculo deberá realizarse nuevamente de acuerdo con el parámetro salarial establecido para el servicio.

Por lo pronto, la resolución expuso que la postergación fue resuelta con el objetivo de evitar un impacto negativo sobre los usuarios ante la situación de ajuste general de la economía, durante el gobierno de Javier Milei.