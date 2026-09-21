Apareció la madre de Tini Stoessel tras la polémica y los fanáticos estallaron de furia por su posteo La sorpresiva reaparición la estrella pop generó un fuerte rechazo entre los seguidores de la cantante en un momento de extrema tensión. Agregar C5N en









La madre de la cantante volvió a aparecer en redes sociales. Redes sociales

En medio de las versiones cruzadas y las especulaciones que salpican al entorno íntimo de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, su madre, rompió el silencio virtual con una reaparición que no pasó desapercibida. Tras varios días de inactividad, la mujer sorprendió al publicar una postal tomada en una conocida cafetería de Buenos Aires junto a una de sus mascotas, marcando así su regreso formal al país luego de permanecer un tiempo radicada en la ciudad de Miami.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos dentro del mundo digital y desató una catarata de reacciones entre los seguidores de la artista pop. La masa de fanáticos no perdonó el gesto de la mujer y se volcó masivamente a las redes para cuestionar la actitud despreocupada que exhibió en el posteo, en un contexto delicado donde la atención mediática sigue puesta sobre los manejos de la familia.

El clima de indignación se reflejó en una ola de mensajes que criticaron duramente la compostura elegida por la madre de la intérprete frente a la mesa del local. Entre las reprobaciones más virales, una usuaria lanzó sin filtro: “La que está fingiendo demencia es Mariana, encima la cara del perrito... está pidiendo ayuda”, síntesis del enojo generalizado que despertó la foto entre los usuarios que siguen el minuto a minuto del escándalo.

Además de los reproches por su postura distendida, la caja de comentarios se llenó de observaciones sobre su aspecto físico y viejos rencores por apariciones pasadas. “¿Qué se hizo en la boca?”, indagó un internauta sobre los retoques estéticos, mientras que otro fue más drástico al sentenciar que “Siempre me dio mala vibra”, dejando al descubierto el enorme rechazo que genera la figura de Muzlera en este momento crítico para el entorno de Tini.

Qué fue lo último que dijo Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul En medio del desarrollo de su gira internacional FUTTTURA, Tini Stoessel desembarcó en Ecuador para presentarse en Guayaquil y reencontrarse con su público. En un pasaje clave del show, la artista decidió detener el ritmo de la noche para agarrar un cartel entre la multitud del campo, aprovechando ese momento de mucha cercanía para soltar una confesión directa sobre su futuro enlace con el futbolista Rodrigo De Paul.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Frente a la ovación de la gente, la joven cantante reflexionó sobre sus años de trayectoria frente al público y lanzó una revelación que encendió a todo el estadio: “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó entre vítores. A esa frase le sumó un cómplice “Será muy pronto”, cerrando un intercambio que desató el delirio absoluto de sus fanáticos. El momento quedó registrado por las cámaras de los espectadores y no tardó en volverse un fenómeno viral en las plataformas digitales. Con esta sorpresiva declaración arriba del escenario, las palabras de la artista volvieron a copar las agendas del espectáculo nacional, reconfirmando la intención de pasar por el altar junto al volante de la Selección Argentina antes de que termine el año.